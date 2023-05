WhatsApp Privacy: निजता उल्लंघन के मामलों की जांच करेगी सरकार, आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया आश्वासन

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि सरकार इस दावे की जांच करेगी कि वॉट्सऐप ने स्मार्टफोन यूजर्स के माइक्रोफोन को तब एक्सेस किया जब फोन इस्तेमाल में नहीं था।

एक ट्वीट में मंत्री ने कहा कि सरकार निजता के कथित उल्लंघन की जांच करेगी, वहीं नया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक तैयार किया जा रहा है। इसके बाद दावा किया गया कि वॉट्सऐप ने एक यूजर के माइक्रोफोन को तब एक्सेस किया जब वह सो रहा था।

This is an unacceptable breach n violation of #Privacy

We will be examinig this immdtly and will act on any violation of privacy even as new Digital Personal Data protection bill #DPDP is being readied.@GoI_MeitY @_DigitalIndia https://t.co/vtFrST4bKP