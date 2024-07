iQOO लेकर आ रहा नया स्मार्टफोन, अगस्त में 5,000 mAh बैटरी और स्नैपड्रेगन 8s जेन 3 चिपसेट के साथ होगी एंट्री

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO ने पिछले कुछ महीनों में मिड-रेंज और एंट्री-लेवल सेगमेंट में कई स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। अब कंपनी ने कंपनी ने आधिकारिक तौर पर iQOO Z9s सीरीज को टीज किया है। कन्फर्म हो चुका है कि इस सीरीज को अगले महीने भारत में लॉन्च किया जाएगा। एक्स पोस्ट में इसके डिजाइन की झलक भी देखने को मिली है।

iQOO Z9s सीरीज के बारे में आईकू इंडिया के हेड निपुन मार्या ने X पर पोस्ट किया है। एक्स पोस्ट में इन्होंने कहा कि "इंतजार खत्म हुआ! पूरी तरह से लोडेड 'Z' वाइब के लिए खुद को रेडी रखें। इन्होंने इस दौरान मेगा टास्कर टैगलाइन भी इस्तेमाल की है। एक्स पोस्ट में iQOO Z9s सीरीज के लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह कन्फर्म हो चुका है कि इसे अगस्त में लाया जाएगा।

The wait is over! Brace yourself for a fully loaded ‘Z’ vibe. #FullyLoadedForTheMegaTaskers #iQOOZ9sSeries pic.twitter.com/sPOolGM3N8