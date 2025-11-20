iQOO 15 के लिए भारत में प्री-बुकिंग शुरू, 26 नवंबर को होगा लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO 15 की प्री-बुकिंग आज भारत शुरू हो रही है। ये फोन भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होगा। एक रिपोर्ट से हाल ही में जानकारी मिली थी कि हैंडसेट की कीमत लॉन्च ऑफर्स सहित 65,000 रुपये से 70,000 रुपये के बीच होगी। ये फोन कई बड़े अपग्रेड्स के साथ आ रहा है, जिनमें Samsung का नया 2K M14 LEAD OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, Android 16-बेस्ड OriginOS 6, 7,000mAh बैटरी और 50-मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट शामिल है।

iQOO 15 प्रायोरिटी पास एक्सटेंडेड वारंटी कंपनी आज दोपहर 12 बजे से Amazon और iQOO India ई-स्टोर पर iQOO 15 की प्री-बुकिंग की शुरुआत कर चुकी है। प्री-बुक करने वाले ग्राहकों को प्रायोरिटी पास मिलेगा, जिसमें iQOO TWS 1e ईयरबड्स और 12 महीने की एडिशनल एक्सटेंडेड वारंटी शामिल है। स्मार्टफोन को भारत में 26 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा ।

गैजेट्स 360 ने हाल ही में रिपोर्ट किया था कि iQOO 15 की कीमत लॉन्च ऑफर्स सहित 65,000 रुपये से 70,000 रुपये के बीच होगी। ये कंफर्म हो चुका है कि ये Alpha (ब्लैक) और Legend (व्हाइट) कलर ऑप्शन्स में आएगा।

iQOO 15 को लेकर ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि इसमें Samsung का 2K M14 LEAD OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 2,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस, Dolby Vision सपोर्ट और ट्रिपल एम्बिएंट लाइट सेंसर शामिल होगा। फोन में बेहतर गेमिंग और हाप्टिक अनुभव के लिए डुअल-एक्सिस वाइब्रेशन मोटर भी दी जाएगी।

हमें पहले से पता है कि अपकमिंग iQOO 15 Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस होगा, जिसके साथ LPDDR5x Ultra RAM, UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज, iQOO का Supercomputing Chip Q3 और 8,000 sq mm का सिंगल-लेयर वेपर चैंबर दिया जाएगा, जो थर्मल मैनेजमेंट को बेहतर बनाता है। ये भारत में लॉन्च होने वाला पहला iQOO फोन होगा जो Android 16-बेस्ड OriginOS 6 के साथ आएगा। कंपनी का कहना है कि डिवाइस को 5 साल के OS अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे।