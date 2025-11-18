iPhone Fold में मिलेगी Galaxy Z Fold 7 से भी बेहतर बैटरी? रिपोर्ट में हुआ खुलासा  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने कुछ वक्त पहले ही अपनी नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की है जिसके बाद अब ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि कंपनी अब पहला फोल्ड आईफोन भी लॉन्च करने जा रही है। वहीं, एक कोरियाई टिपस्टर ने इस नए वाले iPhone Fold को लेकर नई जानकारी शेयर की है जिसके बाद iPhone Fold फिर से चर्चा में है। नई रिपोर्ट बताती है कि Apple अपने पहले फोल्डेबल डिवाइस के लिए बड़ी बैटरी की टेस्टिंग कर रहा है, जिसकी कैपेसिटी 5,400 mAh से 5,800 mAh के बीच हो सकती है।

Galaxy Z Fold 7 से भी बेहतर बैटरी अगर ये रिपोर्ट सही साबित हो जाती है तो iPhone Fold सैमसंग के Galaxy Z Fold 7 से भी बेहतर बैटरी बैकअप दे सकता है जिसमें 4,400 mAh की बैटरी है। रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि Apple की बैटरी Galaxy Z Fold 8 से भी आगे निकल सकती है, जिसकी कैपेसिटी 5,000 mAh से ज्यादा होने की उम्मीद है, लेकिन अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है।

iPhone फोल्ड के संभावित फीचर्स एप्पल का ये फोल्ड डिवाइस न सिर्फ बैटरी बल्कि इसका आकार OPPO Find N जैसे फोल्डेबल डिवाइस जैसा कॉम्पैक्ट हो सकता है। फोन में 48 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। फोन में एक ऐसी डिस्प्ले होने की भी बात कही जा रही है जिसमें क्रीज न का बराबर देखने को मिल सकती है। साथ ही इस डिवाइस में 24 मेगापिक्सल का अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरे भी मिलने की उम्मीद है।