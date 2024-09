iPhone 16 सीरीज की बिक्री शुरू, दिल्ली-मुंबई में सुबह से Apple Stores के बाहर खड़े रहे हजारों फैन्स

#WATCH | Maharashtra | Long queues seen outside Apple store at Mumbai's BKC - India's first Apple store.

Apple's iPhone 16 series to go on sale in India from today. pic.twitter.com/DIYxyLVG6Z— ANI (@ANI) September 20, 2024

मुंबई के साथ साथ दिल्ली के साकेत स्थित सलेक्ट सिटी वॉक मॉल के एपल स्टोर में भी एपल फैन्स की भीड़ देखने को मिली है।