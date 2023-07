108MP कैमरा के साथ इस दिन भारत में लॉन्च होगा Infinix का नया गेमिंग फोन, जबरदस्त फीचर और कीमत 20000 से कम

नई दिल्ली, टेक डेस्क। बीते कुछ सालों में गेमिंग स्मार्टफोन का क्रेज काफी बढ़ गया है। पबजी और पोकेमॉन गो जैसे हाई वेरिएंट गेम्स को खेलने के लिए हमें हाई वेरिएंट फोन की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में ज्यादातर गेमिंग फोन महंगे होते हैं। लेकिन Infinix एक ऐसे स्मार्टफोन लाया है, जो 20000 रुपये से कम की कीमत में आपको टॉप क्लास एक्सपीरियंस का दावा करता है।

जी हां कंपनी का मानना है कि यह स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में आने वाला बेस्ट गेमिंग फोन है। फिलहाल फोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस और लॉन्चिंग डेट सामने आई है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

कंपनी ने अपने ट्विटर पोस्ट में इसकी जानकारी दी है कि ये स्मार्टफोन 3 अगस्त को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च किया जाएगा। फोन का डिजाइन और लुक काफी जबरदस्त है, जो इसे यूनिक बनाता है। बता दें कि फोन की सेल भी 3अगस्त से ही शुरू होगी। कंपनी ने कुछ खास कस्टमर्स के लिए खास ऑफर भी दिए है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे।

The all-new Infinix GT 10 Pro, with its unique Cyber Mecha Design and a fun and useful Adaptive LED interface, will change your smartphone experience forever!

Pre Order the Infinix GT 10 Pro starting 3rd August, 12 noon. Stay tuned. pic.twitter.com/NJxkssaqzx