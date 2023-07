Infinix के ट्रांसपेरेंट फोन की पहली तस्वीर आई सामने, 108MP कैमरा के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

Infinix GT 10 Pro Infinix GT 10 Pro+ की इमेज से पता चलता है कि डिवाइस में ट्रांसपेरेंट रियर पैनल होगा। इसके हैंडसेट में एलईडी स्ट्रिप्स के ऊपर एक स्पष्ट रियर ग्लास पैनल होगा। लीक हुई तस्वीरों में हैंडसेट के प्रमुख स्पेसिफिकेशन सेटिंग ऐप के अबाउट फोन सेक्शन में दिखाई देते हैं। आइए फोन के बारे में डिटेल से जानते हैं। (फाइल फोटो-जागरण)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Infinix GT 10 Pro+ एक नए लीक में ऑनलाइन सामने आया है जिससे हैंडसेट के डिजाइन और प्रमुख स्पेक्स का पता चलता है। चीनी स्मार्टफोन निर्माता ने पहले खुलासा किया था कि वह एक ऐसे हैंडसेट पर काम कर रही है जिसका डिजाइन नथिंग फोन 2 जैसा होगा जिसे हाल ही में कार्ल पेई के नेतृत्व वाले यूके स्थित स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट की माने तो सीरीज में दो स्मार्टफोन- Infinix GT 10 Pro और Infinix GT 10 Pro Plus हो सकते हैं। Infinix GT 10 सीरीज की डिजाइन वीबो यूजर परफेक्ट अरेंजमेंट डिजिटल ने दो स्मार्टफोन - इनफिनिक्स जीटी 10 प्रो और जीटी 10 प्रो+ की तस्वीरें लीक कीं, जिनके जल्द ही चीन में लॉन्च होने की उम्मीद है। Infinix GT 10 Pro+ की इमेज से पता चलता है कि डिवाइस में ट्रांसपेरेंट रियर पैनल होगा। इसके हैंडसेट में एलईडी स्ट्रिप्स के ऊपर एक स्पष्ट रियर ग्लास पैनल होगा। लीक हुई तस्वीरों में हैंडसेट के प्रमुख स्पेसिफिकेशन सेटिंग ऐप के 'अबाउट फोन' सेक्शन में दिखाई देते हैं। Infinix GT 10 सीरीज की स्पेसिफिकेशन Infinix GT 10 Pro+ को डाइमेंशन 8050 चिपसेट से लैस है, जबकि GT 10 Pro मॉडल डाइमेंशन 1300 SoC से लैस होगा। दोनों फोन फुल-एचडी+ डिस्प्ले को स्पोर्ट करेंगे और एंड्रॉइड 13 पर चलेंगे। इनमें 108-मेगापिक्सल ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप और 32-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा होगा। लीक हुई छवियों के अनुसार दोनों हैंडसेट 5,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में, Infinix ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से खुलासा किया कि कंपनी एक ऐसे स्मार्टफोन पर काम कर रही है जो नथिंग फोन 2 जैसा होगा। Infinix GT 10 सीरीज जल्द होगा लॉन्च उस समय, चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने सुझाव दिया था कि यह फोन गेमर्स के लिए नई जीटी सीरीज के फोन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। वीबो पर लीक हुई तस्वीरें इनफिनिक्स द्वारा शेयर किए गए आरेख से मेल खाती हैं, जिसमें कैमरा मॉड्यूल भी शामिल है जो फोन के ऊपरी बाएं कोने से जुड़ा हुआ है। नथिंग के सीईओ कार्ल पेई ने कंपनी द्वारा लीक की गई जानकारी पोस्ट करने वाले एक टिपस्टर को जवाब देते हुए कहा कि यह 'वकीलों को तैयार होने का समय है'। हालांकि, यह वर्तमान में स्पष्ट नहीं है कि Infinix GT 10 Pro+ पर ये LED स्ट्रिप्स नथिंग के स्मार्टफोन की नकल करेंगी या नहीं।

