भारत में जल्द शुरू होंगे 20 लाख स्टार्टअप और एक लाख यूनिकार्न: राजीव चंद्रशेखर

आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आने वाले समय में भारत में 20 लाख स्टार्टअप और एक लाख यूनिकार्न होंगे। राजीव चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए काफी गुंजाइश है। हम 100-104 यूनिकॉर्न और 1 लाख स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं हालांकि हमारा लक्ष्य काफी बढ़ा है।

20 lakh startup and 1 lakh unicorn in indian , know the details here

नई दिल्ली, टेक डेस्क। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भविष्य में भारत में लगभग 10-20 लाख स्टार्टअप होंगे। नवप्रवर्तन, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के साथ-साथ अपने डिजिटल दबदबे बनाने में भारत की सफलता देश के सामने बड़े पैमाने पर विकास के अवसर की ‘टिप’ मात्र है। इतना ही नहीं देश में एक लाख यूनिकॉर्न तक पहुंचने की क्षमता है। दो साल से पद पर कार्यरत है राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री के रूप में दो साल पूरे करने वाले चंद्रशेखर ने कहा कि इंडिया स्टैक और देश द्वारा निर्मित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने दुनिया को दिखाया है कि कैसे तकनीकी को लोगों, समाज, समुदाय और समग्र रूप से देश लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद्रशेखर ने वादा किया कि सरकार, शासन और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की सीमा ‘और भी तेज’ होने जा रही है। भारत के डिजिटल एजेंडे पिछले दो वर्षों में चंद्रशेखर ने भारत के डिजिटल एजेंडे को आगे बढ़ाने और देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपायों पर काम करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया है। वह कानून के प्रमुख हिस्सों से भी गहराई से जुड़े रहे हैं। डिजिटल इंडिया विधेयक का मसौदा, जिस पर काम चल रहा है, और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का मसौदा, जिसे बुधवार को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई थी और इसके संसद का आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि वैश्विक तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में भारत की प्रगति अभी शुरुआत है और इसमें आगे बढ़ने की जबरदस्त संभावनाएं हैं। क्या है भारत का लक्ष्य राजीव चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए काफी गुंजाइश है। हम 100-104 यूनिकॉर्न और 1 लाख स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। लक्ष्य वास्तव में एक लाख यूनिकॉर्न और लगभग 10 से 20 लाख स्टार्टअप है। यह एक तरह का अवसर है, जिसे भारत वास्तव में टारग्ट करता है। युवा भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं उत्साहित हूं कि मुझे इस देश की उस यात्रा में योगदान करने का मौका मिल रहा है।

Edited By: Ankita Pandey