India vs Pakistan का फाइनल मैच आज, Airtel, Jio और Vodafone यूजर्स फ्री में कैसे देखें?

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। Vodafone Idea (Vi) एयरटेल और जियो ने अपने ग्राहकों के लिए खास इंतजाम किए हैं जिसके तहत SonyLIV ऐप का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिलेगा। जियो फाइबर यूजर्स को 599 रुपये और 899 रुपये और Vi के प्रीपेड यूजर्स 95 रुपये 408 रुपये और 999 रुपये वाले प्लान के साथ SonyLiv मोबाइल सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच आज Asia Cup का फाइनल मैच होना है। दोनों के बीच यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे शुरू होगा। अगर आप भी भारत और पाकिस्तान के मैच को ऑनलाइन अपने मोबाइल पर देखने चाहते हैं तो Vodafone Idea (Vi), एयरटेल और जियो ने खास इंतजाम किया है। यहां हम आपको उन रिचार्ज प्लान के बारे में डिटेल से बताएंगे जिनके साथ SonyLIV ऐप का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

India vs Pakistan Live Match Streaming Online India vs Pakistan का मुकाबला Asia Cup 2025 के फाइनल में होने वाला है। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग को आप अपने स्मार्टफोन में SonyLIV ऐप या फिर डायरेक्ट सोनी लिव की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके साथ ही इस T20I मैच को टीवी पर Sony Sports Network के चैनल Sony Sports 1, Sony Sports 3 (Hindi), Sony Sports 4 (Telugu), Sony Sports 4 (Tamil), और Sony Sports 5 पर लाइव देख सकते हैं।

India vs Pakistan मैच SonyLIV ऐप पर कैसे देखें? SonyLiv ऐप को यूजर्स अपने स्मार्टफोन में Google और Apple के ऐप स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। SonyLiv पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। सोनी लिव के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो एक महीने की कीमत 399 रुपये है।

Airtel, Jio और Vi ने किया खास इंतजाम Airtel, Jio और Vi अपने यूजर्स को कुछ रिचार्ज प्लान पर SonyLiv का फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहे हैं। यहां हम आपको तीनों टेलीकॉम कंपनियों के उन प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं, जिसके साथ सोनीलिव का सब्सक्रिप्शन मिलता है।

जियो फाइबर: जियो के ब्रॉडबेंड सर्विस यूजर्स को कंपनी 599 रुपये और 899 रुपये वाले प्लान पर SonyLiv का सब्सक्रिप्शन फ्री देती है। इन दोनों प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा के साथ क्रमश: 30Mbps और 100 Mbps स्पीड मिलती है।

वोडाफोन-आइडिया: Vi के प्रीपेड यूजर्स को 95 रुपये, 408 रुपये और 999 रुपये वाले प्लान के साथ SonyLiv मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसके साथ ही Vi Max 5G पोस्टपेड यूजर्स को SonyLiv का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसकी कीमत 751 रुपये प्रति महीना है।