भारत में सबसे सस्ता डेटा, IMC 2024 में बोले पीएम मोदी; AI पर भी रहा जोर

इस इवेंट में आकाश अंबानी भी बोले, इन्होंने कहा विकसित भारत के सपने के साकार करने के लिए AI अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जियो ने एआई के फायदे को हर भारतीय तक पहुंचाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ठीक वैसा ही जैसा कि हमने मोबाइल ब्रॉडबैंड के साथ किया था। हम किफायती कीमतों पर शक्तिशाली एआई मॉडल और सर्विस आम जनता को देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम एक राष्ट्रीय एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार कर रहे हैं।

