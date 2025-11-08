Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NearLink ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ नवंबर में लॉन्च होंगे ये नए ईयरबड्स, मिलेगा ट्रू लॉसलेस ऑडियो ट्रांसमिशन

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:00 AM (IST)

    Huawei इस महीने चीन में अपने नए फ्लैगशिप वायरलेस ईयरबड्स FreeBuds Pro 5 लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है, जिससे डिजाइन और कलर ऑप्शन्स की झलक मिल चुकी है। ये ईयरबड्स FreeBuds Pro 4 के सक्सेसर होंगे और इनमें पहली बार NearLink Audio Technology दी जाएगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Huawei FreeBuds Pro 5 इस महीने Mate 80 Series के साथ लॉन्च हो सकता है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei FreeBuds Pro 5 इस महीने चीन में लॉन्च होने जा रहे हैं। ये कंपनी के नए फ्लैगशिप वायरलेस ईयरबड्स होंगे। ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) हेडसेट के लिए रिजर्वेशन चीन में आधिकारिक रूप से शुरू हो चुके हैं, जिससे डिवाइस के डिजाइन और कलर ऑप्शन्स की झलक सामने आई है। कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कन्फर्म किया है कि FreeBuds Pro 5 का लॉन्च इस महीने के आखिर में होगा और ये संभव है कि ये Huawei Mate 80 Series के साथ पेश किए जाएं। ये ईयरबड्स पिछले साल नवंबर 2024 में लॉन्च हुए Huawei FreeBuds Pro 4 के सक्सेसर होंगे, जिनमें 33 घंटे तक की बैटरी लाइफ दी गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Huawei FreeBuds Pro 5 का आया टीजर

    Huawei ने आधिकारिक रूप से अपने न्यू जनरेशन फ्लैगशिप ईयरबड्स FreeBuds Pro 5 को टीज किया है। कंपनी ने चीन में इसके लिए रिजर्वेशन ओपन कर दिए हैं, जिससे इसका स्लीक डिजाइन और कलर वेरिएंट्स देखने को मिले हैं। ये टीजर Huawei Consumer Business Unit के सीईओ He Gang ने शेयर किया, जिन्होंने बताया कि ये ईयरबड्स इस महीने के आखिर में लॉन्च होंगे और संभवतः आने वाली Mate 80 Series के साथ पेश किए जाएंगे।

    Huawei FreeBuds Pro 5 कंपनी की ऑडियो लाइनअप में एक बड़ा अपग्रेड माने जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे वायरलेस ईयरबड्स होंगे जिनमें नियरलिंक ऑडियो टेक्नोलॉजी दी जाएगी। ये नई टेक्नोलॉजी वायरलेस ऑडियो को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए बनाई गई है, जो लॉसलेस ऑडियो क्वालिटी और बेहद कम लेटेंसी ऑफर करेगी।

    Huawei FreeBuds Pro 5_

    शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, NearLink Audio में 12Mbps तक का ट्रांसमिशन रेट मिलेगा और ये L2HC HD Audio Codec को सपोर्ट करेगा। ये हाई-फिडेलिटी साउंड को बहुत कम डिले के साथ डिलीवर करेगा। इसके अलावा, ये ट्रेडिशनल ब्लूटूथ सॉल्यूशन्स की तुलना में 40 प्रतिशत तक कम पावर कंज्यूम करेगा, जिससे बैटरी लाइफ और एफिशिएंसी दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।

    विजुअल डिजाइन की बात करें तो Huawei FreeBuds Pro 5 पिछले मॉडल FreeBuds Pro 4 से थोड़ा छोटा दिखाई देता है। इसमें नए नॉइज-कैंसिलिंग माइक्रोफोन्स दिए गए हैं, जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगे। हालांकि, कंपनी ने अब तक बैटरी की सटीक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह नया मॉडल अपने पिछले वर्जन के 33 घंटे के बैटरी बैकअप से ज्यादा चलेगा।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने ये भी पुष्टि की है कि ये हेडसेट चार कलर वेरिएंट्स में आएगा- स्नो व्हाइट, फ्रॉस्ट सिल्वर, अर्थ गोल्ड, और स्काई ब्लू। प्रमोशनल इमेजेज में गोल्ड वेरिएंट को दिखाया गया है, जिसमें रिफाइंड मेटैलिक रिम डिजाइन है।

    हालांकि, Huawei ने अभी पूरी स्पेसिफिकेशन्स शेयर नहीं की हैं, लेकिन FreeBuds Pro 5 को Apple AirPods Pro 3 का प्रीमियम ऑप्शन बताया जा रहा है। NearLink Audio का इंटिग्रेशन इसे वायरलेस लिसनिंग के नए स्टैंडर्ड के रूप में पेश करेगा, जिसमें सीमलेस कनेक्टिविटी, बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी और ट्रू लॉसलेस ऑडियो ट्रांसमिशन का अनुभव मिलेगा। चूंकि प्री-बुकिंग पहले से ओपन हो चुकी है, Huawei आने वाले हफ्तों में FreeBuds Pro 5 की लॉन्च डेट और पूरे स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर सकती है।

    यह भी पढ़ें: सावधान! लाखों Android यूजर्स के लिए सरकार ने जारी की गंभीर चेतावनी; ऐसे रहें सुरक्षित