नई दिल्ली, टेक डेस्क। कुकीज को छोटी टेक्स्ट फाइलें कहा जाता है जो यूजर द्वारा विजिट की जाने वाली वेबसाइटों के माध्यम से डेस्कटॉप पर संग्रहीत की जाती हैं। उनमें ब्राउजिंग बिहेवियर और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी होती है, जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल, साइट वरीयताएं और शॉपिंग कार्ट कंटेंट शामिल होती है। यहां बताया गया है कि आप क्रोम वेब ब्राउजर पर कुकीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं।

पीसी/लैपटॉप पर कुकीज को चालू या बंद करने का तरीका

सबसे पहले अपने पीसी/लैपटॉप पर गूगल क्रोम खोलें।

अब ऊपर दाईं ओर, More पर क्लिक करें और फिर सेटिंग पर जाएं।

इसके बाद "सिक्योरिटी और प्राइवेसी" के अंतर्गत, साइट सेटिंग क्लिक करें.

इसके बाद कुकीज और साइट डेटा पर क्लिक करें।

यहां से, Turn on cookies को स्विच चालू करें, जो ‘Blocked’ के पास स्थित है।

इसके अलावा आप Turn off cookies ऑप्शन को भी चुन सकते हैं, यहां आपको Allow all cookies बंद करें।

कुकीज के साथ होते है ये फायदे

आपको साइन इन रखता है।

अपनी साइट प्राथमिकताएं याद रखता है।

आपको स्थानीय रूप से प्रासंगिक कंटेंट दें।

हम अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कुकीज का उपयोग करते हैं।

अगर आप अपने Google खाते का उपयोग करने में असमर्थ हैं और यह संदेश प्राप्त होता है कि कुकीज बंद हैं, तो कुकीज चालू करने के लिए ये चरण हैं।

फिर से साइन इन करने की कोशिश करें।

अगर आपको अभी भी एरर संदेश मिलता है, तो आप इन समाधान को इस्तेमाल कर सकते हैं।

सबसे एक नई ब्राउजर विंडो खोलें।

अपने ब्राउजर का कैश और कुकी साफ करें।

निजी तौर पर ब्राउज करें।

अपने ब्राउजर की गोपनीयता सेटिंग्स बदलें।

यूजर्स समान कुकीज और अन्य साइट डेटा सेटिंग मेनू में "Clear cookies and site data when you quit Chrome" विकल्प को सक्षम करके क्रोम को ऑटोमेटिकली कुकीज और साइट डेटा साफ करने के लिए भी सेट कर सकते हैं।