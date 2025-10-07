HMD Pulse 2 Pro के लॉन्च से पहले सामने आया डिजाइन, मिलेगा 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HMD Pulse 2 Pro स्मार्टफोन जल्द लॉन्च हो सकता है। एचएमडी का यह फोन सबसे पहले IFA Berlin 2025 इवेंट में पेश किया जाएगा। इस फोन की लॉन्चिंग से पहले इसके डिजाइन रेंडर और मुख्य स्पेसिफिकेशन्स सामने आ चुके हैं। HMD Pulse 2 Pro के डिजाइन की बात करें तो इसके पर्पल कलर की इमेज ऑनलाइन शेयर हुई है। रिपोर्ट्स की मानें तो HMD के इस फोन में 6.7-इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा। इसके साथ ही यह फोन Unisoc T615 चिपसेट, 8GB तक रैम और 256GB तक बिल्ट-इन स्टोरेज के साथ मार्केट में एंट्री करेगा। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसमें 50-मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा और 5000mAh की बैटरी मिलेगा।

HMD Pulse 2 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशन्स HMD Pulse 2 Pro स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम के लॉन्च किया जाएगा। ऑनलाइन शेयर हुई इमेज से पता चलता है कि एचएमडी के इस फोन का कैमरा मॉड्यूल आईफोन की तरह है। रिपोर्टस की मानें तो अपकमिंग HMD Pulse 2 Pro स्मार्टफोन को तीन कलर - ग्लेशियर ग्रीन, मिडनाइट ब्लैक और ट्विलाइट पर्पल ऑप्शन में पेश किया जाएगा। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.7-इंच का IPS डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन Full-HD+ हो सकता है।

फोटोग्राफी की बात करें तो इस फोन के रियर पैनल में दो कैमरा सेंसर मिलेंगे। फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करेगा। इसके साथ 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया जाएगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए HMD Pulse 2 Pro में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है।

प्रोसेसर और रैम की बात करें तो HMD Pulse 2 Pro स्मार्टफोन Unisoc T615 चिपसेट के साथ मार्केट में उतारा जा सकता है। यह फोन दो वेरिएंट्स - 6GB + 128GB और 8GB + 256GB के साथ लॉन्च किया जाएगा।