Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    HMD Pulse 2 Pro के लॉन्च से पहले सामने आया डिजाइन, मिलेगा 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:55 PM (IST)

    HMD Pulse 2 Pro स्मार्टफोन जल्द लॉन्च होगा और इसे IFA Berlin 2025 में पेश किया जाएगा। लॉन्च से पहले इसके डिज़ाइन रेंडर और मुख्य स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं। इसमें 6.7-इंच का डिस्प्ले, Unisoc T615 चिपसेट, 8GB तक रैम और 256GB स्टोरेज मिलेगा। फोन में 50-मेगापिक्सल का फ्रंट और रियर कैमरा तथा 5000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    HMD Pulse 2 Pro स्मार्टफोन की जल्द होगी लॉन्चिंग

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HMD Pulse 2 Pro स्मार्टफोन जल्द लॉन्च हो सकता है। एचएमडी का यह फोन सबसे पहले IFA Berlin 2025 इवेंट में पेश किया जाएगा। इस फोन की लॉन्चिंग से पहले इसके डिजाइन रेंडर और मुख्य स्पेसिफिकेशन्स सामने आ चुके हैं। HMD Pulse 2 Pro के डिजाइन की बात करें तो इसके पर्पल कलर की इमेज ऑनलाइन शेयर हुई है। रिपोर्ट्स की मानें तो HMD के इस फोन में 6.7-इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा। इसके साथ ही यह फोन Unisoc T615 चिपसेट, 8GB तक रैम और 256GB तक बिल्ट-इन स्टोरेज के साथ मार्केट में एंट्री करेगा। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसमें 50-मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा और 5000mAh की बैटरी मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    HMD Pulse 2 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    HMD Pulse 2 Pro स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम के लॉन्च किया जाएगा। ऑनलाइन शेयर हुई इमेज से पता चलता है कि एचएमडी के इस फोन का कैमरा मॉड्यूल आईफोन की तरह है। रिपोर्टस की मानें तो अपकमिंग HMD Pulse 2 Pro स्मार्टफोन को तीन कलर - ग्लेशियर ग्रीन, मिडनाइट ब्लैक और ट्विलाइट पर्पल ऑप्शन में पेश किया जाएगा। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.7-इंच का IPS डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन Full-HD+ हो सकता है।

    फोटोग्राफी की बात करें तो इस फोन के रियर पैनल में दो कैमरा सेंसर मिलेंगे। फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करेगा। इसके साथ 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया जाएगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए HMD Pulse 2 Pro में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है।

    प्रोसेसर और रैम की बात करें तो HMD Pulse 2 Pro स्मार्टफोन Unisoc T615 चिपसेट के साथ मार्केट में उतारा जा सकता है। यह फोन दो वेरिएंट्स - 6GB + 128GB और 8GB + 256GB के साथ लॉन्च किया जाएगा।

    HMD Pulse 2 Pro के बारे में बताया जा रहा है कि यह Android 15 पर रन करेगा। इसके साथ ही पानी और धूल से सेफ्टी के लिए इसमें IP54 रेटिंग मिलेगी। एचएमडी के इस फोन में डुअल स्पीकर, एनएफसी कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलेगी। फोन में 5000mAh की बैटरी और 20W चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।

    यह भी पढ़ें- OPPO Reno 14 और Reno 14 Pro स्मार्टफोन भारत में इस दिन होंगे लॉन्च, जानें क्या होंगी खूबियां