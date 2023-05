नई दिल्ली, टेक डेस्क। जैसा कि हम जानते हैं कि गूगल अपने सलाना इंवेट I/O 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये इंवेट को 10 मई 2023 से शुरु होने वाला है। इस इवेंट में कई नए अपडेट को पेश किया जाना है। Pixel Fold भी इनमें से एक है। बहुत सारी अफवाहों और लीक के बाद, Google ने आखिरकार अपने आगामी फोल्डेबल डिवाइस पिक्सेल फोल्ड के बारे में बता दिया है।

Google ने स्टार वॉर्स डे के अवसर पर अपने सोशल मीडिया चैनलों पर एक छोटा टीजर वीडियो जारी किया, जिसमें डिवाइस के डिजाइन, हिंज मैकेनिज्म और इनर डिस्प्ले को दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर हर पोस्ट में Google ने 10 मई की घोषणाओं का भी संकेत दिया, जो Google के सालाना I/O 2023 डेवलपर सम्मेलन का पहला दिन होता है। कंपनी Pixel Fold के अलावा, Pixel 7a और Pixel Tablet की भी घोषणा करेगी।

बता दें कि कंपनी का वीडियो टीजर काफी छोटा है, लेकिन पिक्सेल फोल्ड को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। इससे हमें फोन के डिजाइन, हिंज, डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत जानकारी मिली है। वीडियो में आपको तीन कैमरे और एक एलईडी फ्लैश यूनिट के साथ एक कैमरा मॉड्यूल दिखाई देता है। वीडियो में फोन के इंटर्नल डिस्प्ले को भी दिखाया गया है। बता दें कि इसमं मोटा बेजल है, जो कि गैलेक्सी जेड फोल्ड के पहले के मॉडल में था।

