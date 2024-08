Made by Google 2024: कहां देख सकेंगे Pixel 9 Launch इवेंट, क्या रहेगा समय

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेक कंपनी गूगल इस बार अपने सबसे बड़े एनुअल हार्डवेयर लॉन्च इवेंट Made by Google 2024 को दो महीने पहले ही शेड्यूल कर चुकी है। गूगल का यह मेगा इवेंट (Made by Google 2024) आज यानी 13 अगस्त 2024 के लिए शेड्यूल हुआ है। इस इवेंट में कंपनी अपने ग्राहकों के लिए Pixel 9 series के स्मार्टफोन को पेश करने जा रही है। हालांकि, लॉन्च से पहले ही कंपनी Pixel 9 series स्मार्टफोन को टीज कर चुकी है। इस साल का मेड बाय गूगल इवेंट आज भारतीय समयानुसार रात 10.30 बजे होगा। वहीं भारत में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 14 अगस्त को लॉन्च करेगी।

Out with the old. In with the fold. Google Pixel 9 Pro Fold, for the first time in India. ✨