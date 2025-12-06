Language
    Google Pixel 9 Pro पर मिल रहा 20 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट, साथ हैं और भी ऑफर्स

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    अगर आप काफी समय से एक अच्छा प्रीमियम फोन खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन, बजट ज्यादा नहीं है। तो हम आपको Google Pixel 9 Pro पर मिल रहे डिस्काउंट के बारे में ...और पढ़ें

    Google Pixel 9 Pro पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Pixel 10 सीरीज के मार्केट में आने के कुछ ही महीनों बाद, Google के पिछले जेनरेशन के फ्लैगशिप, Pixel 9 Pro की कीमत पर Amazon पर भारी कटौती हुई है। फोन अभी 20 हजार रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट पर मिल रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस काफी कम हो गई है। Pixel 9 Pro अपने प्रीमियम बिल्ड, Google के कस्टम Tensor चिप और कैपेबल ट्रिपल-कैमरा सिस्टम के साथ अच्छी वैल्यू ऑफर करता है। अगर आप ज्यादा कीमत चुकाए बिना फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो इस डील को देख सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी डील।

    Google Pixel 9 Pro पर क्या है डील?

    Google Pixel 9 Pro की भारत में MRP प्राइस 1,09,999 रुपये है। फोन Amazon पर 21,009 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट पर मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत Rs 88,990 हो गई है। ग्राहकों को यहां बैंक ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिससे एलिजिबल ग्राहक और भी बचत कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक पुराना फोन एक्सचेंज कर 47,250 रुपये तक डिस्काउंट भी पा सकते हैं। हालांकि, ये वैल्यू आपके फोन के कंडीशन पर निर्भर करेगी।

    Google Pixel 9 Pro के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

    Google Pixel 9 Pro, Tensor G4 चिपसेट पर चलता है और इसमें 4,700mAh की बैटरी है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। आगे की तरफ, इसमें 6.3-इंच का LTPO डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 nits तक की पीक ब्राइटनेस देता है। साथ ही स्क्रीन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से प्रोटेक्टेड है।

    फोटोग्राफी के लिए, Pixel 9 Pro में पीछे ट्रिपल-कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP का मेन सेंसर, 48MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 5x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 48MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। आगे की तरफ, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 42MP का कैमरा मिलता है।

