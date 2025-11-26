Language
    Google के Pixel 9 Pro Fold पर सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, चेक करें डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल में गूगल Pixel 9 Pro Fold पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 1,72,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह फोन अब 1,19,999 रुपये में उपलब्ध है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस के साथ कीमत और भी कम हो सकती है। इस फोन में ड्यूरेबल डिजाइन, AMOLED डिस्प्ले और शानदार कैमरा जैसे फीचर्स हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी इन दिनों एक नया फोल्ड फोन खरीदने की सोच रहे हैं? और आपका बजट 1.20 लाख रुपये के आस-पास है तो फ्लिपकार्ट आपके लिए अपनी ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान एक सबसे शानदार डील लाया है जहां पिछले साल के गूगल Pixel 9 Pro Fold पर सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल रहा है।

    डिवाइस को कंपनी ने भारत में 1,72,999 रुपये में लॉन्च किया था। हालांकि अभी आप इस फोन को भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। डिवाइस में आपको ड्यूरेबल फॉर्म फैक्टर, AMOLED पैनल, ट्रिपल कैमरा और प्रीमियम बैक फिनिश मिलती है। चलिए इस डील पर एक नजर डालते हैं...

    Google Pixel 9 Pro Fold पर डिस्काउंट ऑफर

    फ्लिपकार्ट की Black Friday 2025 सेल के दौरान इस फोन पर कंपनी सीधे 53,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है जिसके बाद Google Pixel 9 Pro फोल्ड की कीमत सिर्फ 1,19,999 रुपये रह गई है। इतना ही नहीं कंपनी इस फोन पर शानदार बैंक ऑफर भी दे रही है जहां आप Flipkart Axis या Flipkart SBI बैंक कार्ड इस्तेमाल करके 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। बैंक ऑफर के बाद तो फोन की कीमत सिर्फ 1,15,999 रुपये रह जाती है।

    इसके अलावा, इस फोन पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां आप अपने पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करके 68,050 रुपये तक की वैल्यू ले सकते हैं। हालांकि डिवाइस की सही वैल्यू उसके मॉडल और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगी। इसमें एक्सटेंडेड वारंटी जैसे ऐड-ऑन भी शामिल हैं जिन्हें एक्स्ट्रा पैसे देकर आप फोन के साथ खरीद सकते हैं।

    Pixel 9 Pro Fold के स्पेसिफिकेशन्स

    Google के इस फोल्ड डिवाइस में डुअल डिस्प्ले है जहां बाहर की तरफ 6.3-इंच का OLED कवर पैनल मिलता है जबकि एक 8-इंच OLED मेन डिस्प्ले मिलता है। डिवाइस के दोनों डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ आते हैं। डिवाइस में गूगल का अपना Tensor G4 चिप मिल रहा है।

    साथ ही फोन में 4,650mAh की बैटरी है और 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है। फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में 48MP प्राइमरी कैमरा, 10.5MP अल्ट्रावाइड और 10.8MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है। फ्रंट में भी फोन दो सेल्फी कैमरे ऑफर करता है।

