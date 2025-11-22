Quick Share और AirDrop की मदद से अब Android-iPhone के बीच फाइल ट्रांसफर संभव, जानें तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने गुरुवार को एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के बीच क्रॉस-प्लेटफॉर्म शेयरिंग को इनेबल करने की दिशा में सबसे बड़े कदमों में से एक की घोषणा की। माउंटेन व्यू की बड़ी टेक कंपनी के मुताबिक, अब Android यूजर्स सेफ और वायरलेस तरीके से Quick Share और AirDrop का इस्तेमाल करके iPhone यूजर्स को फाइलें भेज सकते हैं और iPhone यूजर्स भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, ये नई सुविधा फिलहाल Pixel 10 सीरीज तक सीमित है। ये कदम Android द्वारा AirDrop के लिए Quick Share सपोर्ट जोड़ने से संभव हुआ है।

क्विक शेयर अब एयरड्रॉप के साथ काम करता है Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, Quick Share में AirDrop सपोर्ट जोड़ने से Android डिवाइसेज और iPhones के बीच फाइल ट्रांसफर संभव हो गया है। ये फीचर iPadOS और macOS डिवाइसेज के साथ भी काम करता है। Android पर ये सुविधा फिलहाल केवल Google Pixel 10 सीरीज- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold पर उपलब्ध है।

कंपनी ने कहा कि भविष्य में इसे और भी Android डिवाइसेज पर रोलआउट किया जाएगा। Quick Share, AirDrop में Everyone for 10 minutes मोड के साथ काम करता है। ये किसी वर्कअराउंड का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि एक पीयर-टू-पीयर कनेक्शन का इस्तेमाल करता है। Google के मुताबिक, इसका मतलब है कि डेटा किसी सर्वर से होकर नहीं जाता और शेयर किए गए कंटेंट कभी लॉग नहीं होते।