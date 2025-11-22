Quick Share और AirDrop की मदद से अब Android-iPhone के बीच फाइल ट्रांसफर संभव, जानें तरीका
Google ने Android और iOS के बीच क्रॉस-प्लेटफॉर्म फाइल शेयरिंग को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने घोषणा की है कि अब Android यूजर्स Quick Share के ज़रिए iPhone यूज़र्स को फाइलें वायरलेस और सुरक्षित तरीके से भेज सकते हैं और iPhone यूजर्स भी ऐसा कर सकते हैं। ये सुविधा फिलहाल केवल Pixel 10 सीरीज पर उपलब्ध है और AirDrop सपोर्ट जोड़ने से संभव हुई है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने गुरुवार को एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के बीच क्रॉस-प्लेटफॉर्म शेयरिंग को इनेबल करने की दिशा में सबसे बड़े कदमों में से एक की घोषणा की। माउंटेन व्यू की बड़ी टेक कंपनी के मुताबिक, अब Android यूजर्स सेफ और वायरलेस तरीके से Quick Share और AirDrop का इस्तेमाल करके iPhone यूजर्स को फाइलें भेज सकते हैं और iPhone यूजर्स भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, ये नई सुविधा फिलहाल Pixel 10 सीरीज तक सीमित है। ये कदम Android द्वारा AirDrop के लिए Quick Share सपोर्ट जोड़ने से संभव हुआ है।
क्विक शेयर अब एयरड्रॉप के साथ काम करता है
Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, Quick Share में AirDrop सपोर्ट जोड़ने से Android डिवाइसेज और iPhones के बीच फाइल ट्रांसफर संभव हो गया है। ये फीचर iPadOS और macOS डिवाइसेज के साथ भी काम करता है। Android पर ये सुविधा फिलहाल केवल Google Pixel 10 सीरीज- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold पर उपलब्ध है।
कंपनी ने कहा कि भविष्य में इसे और भी Android डिवाइसेज पर रोलआउट किया जाएगा।
Quick Share, AirDrop में Everyone for 10 minutes मोड के साथ काम करता है। ये किसी वर्कअराउंड का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि एक पीयर-टू-पीयर कनेक्शन का इस्तेमाल करता है। Google के मुताबिक, इसका मतलब है कि डेटा किसी सर्वर से होकर नहीं जाता और शेयर किए गए कंटेंट कभी लॉग नहीं होते।
iPhone पर फाइल्स शेयर के लिए क्विक शेयर का इस्तेमाल कैसे करें?
Pixel 10 सीरीज़ यूज़र्स Quick Share का इस्तेमाल करके iPhone, iPad या macOS डिवाइस पर फाइल्स भेज सकते हैं। ऐसा करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:
- iPhone, iPad या macOS यूज़र से कहें कि वह अपने AirDrop सेटिंग्स ओपन करें और Everyone for 10 minutes सेलेक्ट करें।
- अपने Pixel पर, वह कंटेंट ओपन करें जिसे आप शेयर करना चाहते हैं और Share > Quick Share पर टैप करें।
- Nearby डिवाइसेज की लिस्ट में से iPhone, iPad या macOS डिवाइस चुनें।
- रिसीवर के Accept पर टैप या क्लिक करने का इंतजार करें।
गूगल ने कहा कि क्विक शेयर क्रॉस-प्लेटफॉर्म शेयरिंग में बिल्ट-इन मौजूद सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेफगार्ड हैं और इसे अलग से टेस्ट किया गया है। टेक कंपनी ने थर्ड-पार्टी पेनिट्रेशन टेस्टिंग फर्म NetSPI के साथ काम किया और असेसमेंट से ये नतीजा निकला कि क्विक शेयर और एयरड्रॉप के बीच इंटरऑपरेबिलिटी सुरक्षित है, इंडस्ट्री के दूसरे इम्प्लीमेंटेशन के मुकाबले 'काफी मजबूत' है और इससे कोई जानकारी लीक नहीं होती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।