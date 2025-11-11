Language
    Google Meet अब हुआ और भी इंटरैएक्टिव, आया ये नया फीचर

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    Google Meet अब अपने यूजर्स के लिए मीटिंग्स को और ज्यादा इंटरैएक्टिव और पर्सनल बना रहा है। पहले जहां सिर्फ 9 बेसिक इमोजी रिएक्शन्स मिलते थे, अब कंपनी ने पूरी इमोजी लाइब्रेरी जोड़ दी है। ये फीचर सभी Google Workspace यूजर्स के लिए डिफॉल्ट रूप से चालू रहेगा और रोलआउट शुरू हो चुका है।

    Google Meet में इमोजी रिएक्शन को एक्सटेंड किया गया है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने पहली बार 2023 में Google Meet पर इमोजी रिएक्शन फीचर पेश किया था, जिससे यूजर्स कॉल के दौरान क्विक रिएक्शन शेयर कर सकते थे। लेकिन अब तक ये फीचर सिर्फ नौ बेसिक रिएक्शन तक सीमित था, जैसे कि थम्स अप या थम्स डाउन। अब Google इस फीचर को और बढ़ा रहा है और इसमें पूरी इमोजी लाइब्रेरी जोड़ दी है। इस अपडेट से यूजर्स को मीटिंग्स के दौरान अपनी भावनाओं को और इनगेजिंग और पर्सनल तरीके से शेयर करने का मौका मिलेगा। रोलआउट शुरू हो गया है और ये फीचर सभी Google Workspace यूजर्स के लिए डिफॉल्ट रूप से इनेबल्ड रहेगा।

    Google Meet पर आ रहे हैं और भी रिएक्शन इमोजी

    Google ने अपने Workspace ब्लॉग के जरिए घोषणा की है कि अब Google Meet यूजर्स को मीटिंग के दौरान पूरी इमोजी लाइब्रेरी का एक्सेस मिलेगा। इस अपडेट से अब पार्टिसिपेंट्स मीटिंग्स में ज्यादा वेराइटी के इमोजी के ज़रिए अपनी इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। पहले प्लेटफॉर्म पर सिर्फ नौ बेसिक इमोजी रिएक्शन्स दिए गए थे जो कॉल के दौरान इस्तेमाल किए जा सकते थे।

    कंपनी ने कंफर्म किया है कि Google Meet में फुल इमोजी रिएक्शन फीचर डिफॉल्ट रूप से इनेबल रहेगा। एडमिन इस सेटिंग को डोमेन, OU, और ग्रुप लेवल पर मैनेज कर सकते हैं। होस्ट और को-होस्ट इसे होस्ट-कंट्रोल के जरिए डिसेबल भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें फुल इमोजी पिकर को बंद किया जा सकता है, जबकि बेसिक इमोजी बार को चालू रखा जा सकता है।

    Google Meet हार्डवेयर रूम्स फिलहाल एक्सटेंडेड रिएक्शन इमोजी लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वे इन्हें डिस्प्ले कर सकेंगे। इसी तरह, Google ने बताया कि लाइवस्ट्रीम व्यूअर्स एक्सटेंडेड इमोजी भेज नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें देख जरूर सकेंगे। वहीं, जो यूजर्स अपने पर्सनल डिवाइस से कंपैनियन मोड में जुड़ते हैं, वे एक्सटेंडेड इमोजी रिएक्शन भेज सकेंगे।

    शुरुआत में, iOS यूजर्स सिर्फ दूसरे प्लेटफॉर्म से भेजे गए एक्सटेंडेड रिएक्शन को देख पाएंगे। Google के मुताबिक, iOS पर फुल इमोजी सपोर्ट 'बाद में जोड़ा जाएगा।'

    ये फीचर फिलहाल Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard और Enterprise Plus यूजर्स के लिए रोलआउट हो रहा है। कंपनी का कहना है कि ये फीचर अगले पंद्रह दिनों में सभी सपोर्टेड अकाउंट्स तक पहुंच जाएगा।

    Google Meet ने हाल ही में अपने मोबाइल और वेब प्लेटफॉर्म्स के लिए कई नए फीचर पेश किए हैं। कंपनी ने हाल ही में AI-पावर्ड मेकअप इफेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनसे यूजर्स बारह नए स्टूडियो मेकअप चुक्स चुन सकते हैं। इसके अलावा, Google Meet में अब वेटिंग रूम्स का फीचर भी जोड़ा गया है।

