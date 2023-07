एंड्रॉइड से लैपटॉप में फाइल शेयर करना होगा और भी आसान, गूगल ला रहा ये कमाल का फीचर

Nearby Share QR code Feature एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल Nearby Share के लिए एक अपडेट तैयार कर रहा है और इसमें डिवाइसों के बीच तेज और आसान पेयरिंग के लिए एक नया क्यूआर कोड शामिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक नियरबाय शेयर में अब एक नया क्यूआर कोड विकल्प होगा जो सेंडर को एक कोड बनाने देगा जिसे रिसीवर स्कैन कर सकता है।

Google is preparing an update for Nearby Share and it will include a new QR code

नई दिल्ली, टेक डेस्क। गूगल के Nearby Share में एक कमाल का फीचर जुड़ने वाला है। आगामी फीचर एंड्रॉइड, क्रोमबुक और विंडोज पीसी के बीच फाइल, डेटा, लिंक आदि को ट्रांसफर करना और आसान बनाएगा। रिपोर्ट क मुताबिक Nearby Share में क्यूआर कोड का सपोर्ट मिलने वाला है। इसकी मदद से यूजर्स डिवाइस पर क्यूआर कोड को स्कैन करके डेटा या फाइल को ट्रांसफर कर पाएंगे। आइए इस फीचर के बारे में और डिटेल से जानते हैं। QR code मोड ऐसे करेगा काम एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल Nearby Share के लिए एक अपडेट तैयार कर रहा है और इसमें डिवाइसों के बीच तेज और आसान पेयरिंग के लिए एक नया क्यूआर कोड शामिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, नियरबाय शेयर में अब एक नया क्यूआर कोड विकल्प होगा जो सेंडर को एक कोड बनाने देगा जिसे रिसीवर स्कैन कर सकता है। अगर सेंडर को क्यूआर कोड नहीं मिलता है तो उसे किसी और तरीके से फाइल को ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी। नया अपडेट जल्द होगा रोलआउट रिपोर्ट पुष्टि करती है कि नया क्यूआर कोड फीचर अभी तक रोलआउट नहीं किया गया है। यह सुविधा नियरबाय शेयर के भविष्य के अपडेट के साथ आने की उम्मीद है। इस बीच, Google ने हाल ही में फोल्डेबल डिस्प्ले के लिए जीमेल ऐप को अपडेट किया है। अपडेट में तेज नेविगेशन और ऐप के भीतर स्विच करने के लिए महत्वपूर्ण विकल्पों के साथ एक नया निचला रिबन जोड़ा गया है। यह बदलाव Google द्वारा फोल्डेबल डिवाइस पर जीमेल ऐप में two-pane interface जोड़ने के तुरंत बाद आया है। विंडोज यूजर्स के लिए आ चुका है Nearby Share ऐप कंपनी ने कुछ महीने पहले ही विंडोज पीसी के लिए Nearby Share पेश किया था। यूजर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, यह ऐप अभी बीटा टेस्टिंग के स्टेज पर है। अच्छी बात ये है कि गूगल ने फाइल शेयरिंग सर्विस को फ्री में उपलब्ध करवाया है। एंड्रॉइड की ऑफिशियल वेबसाइट से इस ऐप Nearby Share को डाउनलोड किया जा सकता है।

Edited By: Anand Pandey