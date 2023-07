न्यूज अर्गनाइजेशन के लिए अलग AI टूल लाने की तैयारी में Google, आर्टिकल लिखने से लेकर फैक्ट-चेक में करेगा मदद

Google AI Tool Write News Article रिपोर्ट की माने तो Google समाचार लेख यानी न्यूज़ आर्टिकल लिखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की खोज कर रहा है। गूगल पत्रकारों की सहायता के लिए टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए समाचार संगठनों के साथ बातचीत कर रहा है। न्यूज कॉर्पोरेशन के प्रवक्ता ने NYT रिपोर्ट या AI टूल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

Google is exploring using artificial intelligence tools to write news articles

Your browser does not support the audio element.