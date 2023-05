नई दिल्ली, टेक डेस्क। Google I/O 2023 Event: Google का साल का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट- Google I/O अब दो ही दिन दूर है। Google I/O दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर इवेंट में से एक है और हर साल Google द्वारा आयोजित की जाती है। इवेंट को दुनिया भर के दर्शकों के लिए लाइव होस्ट किया जाएगा।

उम्मीद की जा रही है कि इवेंट में गूगल Android 14, Google Pixel 7a और Pixel Fold को पेश कर सकता है। इस साल के अंत में Google Pixel 8 और 8 Pro की शुरुआत की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही है।

Google की वेबसाइट पर, ईवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन अब उपलब्ध है। आप Google Account से लॉगिन कर सकते हैं। गूगल का पिक्सल इवेंट 10 मई को माउंटेन व्यू (कैलिफोर्निया) में स्थित शोरलाइन एम्फीथिएटर में 10AM PT (भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे) से शुरू होगा। कंपनी इसे अपने आधिकारिक यूट्यूब पर लाइव टेलिकास्ट करेगी।

उम्मीद की जा रही है कि Google अपने आगामी Android 14 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का खुलासा कर सकता है, जिसे रिपोर्ट के अनुसार अपसाइड डाउन केक नाम दिया गया है। लीक्स और रिपोर्ट्स के आधार पर Android 14 कोई बड़ा अपडेट नहीं होगा और यह केवल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट और मौजूदा फ्रेमवर्क में बदलाव लाएगा।

Google अपने नए पिक्सेल स्मार्टफोन - Google Pixel 7a को लॉन्च करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल के Pixel 6a के सक्सेजर में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है। इसे नया Google Tensor G2 चिपसेट भी मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, Google Pixel 7a को $ 499 (40,000 रुपये) की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है।

#GoogleIO returns on May 10 at 10am PT and you have a front row seat for the latest updates spanning AI, Android, hardware and beyond → https://t.co/BJCe4w8BPR pic.twitter.com/Yrb9dUO3zb— Google (@Google) May 3, 2023