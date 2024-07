Global IndiaAI Summit 2024: AI से उभरते खतरों और जोखिम को लेकर बढ़ रही दुनिया भर में जागरूकता: अश्विनी वैष्णव

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि दुनिया भर के राष्ट्र और समाज AI से उत्पन्न होने वाले नए खतरों और जोखिमों के बारे में तेजी से जागरूक हो रहे हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी चुनौतियों का प्रभावी समाधान केवल सामूहिक वैश्विक प्रयासों से ही आ सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने आगे कहा कि एक व्यापक भारत AI मिशन - जिसे इस साल की शुरुआत में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी - अगले 2-3 महीनों में लॉन्च किया जाएगा।

@GPAI_PMIA has helped build foundations for global thought processes on AI

With OECD, @UN, all working together, we need to combine our efforts and make sure humanity harnesses the potential of AI, while containing its risks

