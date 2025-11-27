Language
    Flipkart Vs Amazon: ब्लैक फ्राइडे सेल में कहां सस्ता मिल रहा है Samsung Galaxy S25 Ultra?

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    फ्लिपकार्ट और अमेजन की ब्लैक फ्राइडे सेल में सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। दोनों प्लेटफॉर्म पर 20 से 25 हजार रुपये तक की छूट है। फ्लिपकार्ट पर बैंक ऑफर्स के साथ यह फोन 1,05,999 रुपये में मिल रहा है, जबकि अमेजन पर यह 1,05,000 रुपये में उपलब्ध है। इस डिवाइस में शानदार कैमरा और दमदार प्रोसेसर है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट और अमेजन पर इन दिनों ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, जिसमें कस्टमर्स को सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा समेत लेटेस्ट एंड्रॉयड डिवाइस पर सबसे बड़ी डील्स देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम हो सकता है। सभी ऑफर्स अप्लाई करने के बाद डिवाइस पर दोनों ही प्लेटफॉर्म 20 से 25 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दे रहे हैं।

    सैमसंग ने ये डिवाइस इस साल की शुरुआत में लगभग 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था। डिवाइस में बेहतर डिजाइन, क्वाड कैमरा, AMOLED पैनल और S पेन का सपोर्ट मिल रहा है लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सैमसंग डिवाइस सबसे कम कीमत पर कहां मिल रहा है। चलिए आज इसी बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Flipkart Vs Amazon: Samsung Galaxy S25 अल्ट्रा डिस्काउंट

    फ्लिपकार्ट पर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की कीमत में 20 हजार रुपये की भारी गिरावट के बाद यह 1,09,999 रुपये में लिस्टेड है। इतना ही नहीं फोन पर फ्लिपकार्ट एक्सिस या SBI बैंक कार्ड का इस्तेमाल करके 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद कीमत लगभग 1,05,999 रुपये हो जाएगी।

    दूसरी तरफ अमेजन तो इस डिवाइस पर और भी शानदार डील दे रहा है जहां से आप इसे सिर्फ 1,05,000 रुपये में खरीद सकते हैं। HDFC Bank Credit Card के साथ फोन पर 1500 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है जबकि Federal Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ 3000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

    Samsung Galaxy S25 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन्स

    स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस में 6.9-इंच QHD+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है। फोन में स्मूद 120Hz रिफ्रेश रेट मिल रहा है। साथ ही फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट मिल रहा है। डिवाइस में 12GB तक रैम और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज भी मिलती है। इसके अलावा डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है।

    फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 5x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है। इसके साथ ही डिवाइस में एक एक्स्ट्रा 10MP का 3x टेलीफोटो कैमरा भी है। सेल्फी के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा है।

