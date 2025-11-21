शॉपिंग के लिए हो जाएं रेडी! आ गई Flipkart ब्लैक फ्राइडे सेल की तारीख; सस्ते मिलेंगे प्रोडक्ट्स
Flipkart Black Friday Sale 2025 कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है और कंपनी ने इसके लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी जारी कर दी है। इस सेल में स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, टीवी, लैपटॉप, होम अप्लायंसेज जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भारी डिस्काउंट पर मिलेंगे। इसके अलावा कपड़े, डेली एसेंशियल्स और होम डेकोर आइटम्स पर भी कीमतों में कटौती होगी। Amazon भी अपनी Black Friday Sale की घोषणा जल्द कर सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart Black Friday Sale 2025 कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, ये जानकारी कंपनी ने सेल इवेंट के लिए बनाए गए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट के जरिए शेयर की है। सेल के लिए'Bag The Biggest Deals' टैगलाइन रखा गया है। Black Friday Sale 2025 कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स- जैसे स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, होम एंटरटेनमेंट सिस्टम, टीवी, लैपटॉप, पीसी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर को डिस्काउंटेड कीमतों पर पेश किया जाएगा। गैजेट्स के अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कपड़े, डेली एसेंशियल्स और होम डेकोर आइटम्स भी कम कीमत पर लिस्ट करेगा। इसके अलावा Flipkart के प्रतिद्वंदी Amazon द्वारा Black Friday सेल की घोषणा किए जाने की उम्मीद है।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने घोषणा की है कि Flipkart Black Friday Sale 2025, 23 नवंबर से शुरू होगी। सेल इवेंट के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट कंपनी की वेबसाइट पर लाइव है, जो सेल पीरियड के दौरान डिस्काउंट पर उपलब्ध होने वाले प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज के बारे में जानकारी देती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फोन, स्मार्टवॉच, टीवी, होम थिएटर्स, वॉशिंग मशीन, होम अप्लायंसेज, पीसी, लैपटॉप, एयर कंडीशनर, प्रिंटर्स, मिक्सर, फैन, डिशवॉशर और रेफ्रिजरेटर अपकमिंग Flipkart Black Friday Sale 2025 में अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेचे जाने की संभावना है। यहां सैमसंग और LG जैसे बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
कस्टमर्स UPI, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। जो लोग पूरा पेमेंट एक साथ नहीं देना चाहते, उनके लिए EMI प्लान का ऑप्शन भी होगा। जल्दी डिस्काउंट पाने के लिए यूजर्स को अपने Flipkart अकाउंट में पेमेंट डीटेल्स पहले से सेव रखने की सलाह दी गई है।
इसके अलावा, Flipkart Black Friday Sale 2025 के बैनर विज्ञापन में Asus Chromebook लैपटॉप भी दिखाया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि ये सेल के दौरान कम कीमत पर उपलब्ध हो सकता है। विंटर सीजन के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे रूम हीटर्स और गीजर भी डिस्काउंट पर मिलेंगे। हालांकि, कंपनी ने अभी तक क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिस्काउंट के लिए पार्टनर बैंक्स के नाम का खुलासा नहीं किया है। इसकी जानकारी अगले कुछ दिनों में मिलने की उम्मीद है।
चूंकि Flipkart ने अपनी सेल की तारीख का खुलासा कर दिया है, इसलिए इसका प्रतिद्वंदी Amazon भी जल्द ही अपनी Black Friday Sale 2025 की घोषणा कर सकता है। जैसा कि पहले बताया गया, यह Flipkart की Flipkart Diwali Sale 2025 (जो 11 अक्टूबर से शुरू हुई थी) के बाद पहली बड़ी सेल होगी।
