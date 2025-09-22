Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:00 AM (IST)

    Apple ने iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है जिसके बाद iPhone 16 की कीमत में कटौती हुई है। Flipkart Big Billion Days सेल में iPhone 16 सिर्फ ₹51999 में मिलेगा। इस फोन पर नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध है। iPhone 16 में 6.1 इंच का सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले और A18 चिपसेट है। इसमें 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन सेंसर और अल्ट्रा-वाइड लेंस भी है।

    Flipkart Sale: अब तक की सबसे कम कीमत में मिलेगा iPhone 16, जानें कितनी मिलेगी छूट

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने हाल ही में अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च की थी, जिसके बाद से पुराने मॉडल्स पर भारी छूट मिल रही है। iPhone 17 के लॉन्च के बाद, कंपनी ने iPhone 16 की कीमत में लगभग ₹10,000 की कटौती की, जिससे iPhone 16 की कीमत लगभग ₹70,000 हो गई। हालांकि 23 सितंबर से Flipkart की Big Billion Days सेल शुरू हो रही है जिसमें यह फोन अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होगा। Flipkart का कहना है कि आप इस iPhone को सेल के दौरान सिर्फ ₹51,999 में खरीद सकेंगे। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर

    Apple की वेबसाइट पर iPhone 16 की कीमत अभी 69,900 रुपये है, लेकिन Flipkart का कहना है कि सेल के दौरान आप इस फोन को सिर्फ ₹51,999 में खरीद पाएंगे। खास बात यह है कि फोन पर नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिलने वाला है, जहां आप आसान किश्तों पर इस डिवाइस को अपना बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कीमत बिना किसी बैंक कार्ड ऑफर के उपलब्ध होगी, जो इसे अब तक की सबसे बेहतरीन iPhone डील में से एक बना देगा।

    iPhone 16 के खास फीचर्स

    iPhone 16 के फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में 6.1 इंच का सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ ही इस डिवाइस में A18 चिपसेट दिया गया है जो 3 नैनोमीटर तकनीक पर बेस्ड है। इस डिवाइस में एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें टेक्स्ट राइटिंग टूल, ऑडियो रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन और ऑब्जेक्ट रिकग्निशन जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

    कैमरे के मामले में भी फोन काफी दमदार है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन सेंसर और अल्ट्रा-वाइड लेंस देखने को मिलता है। फोन में एक खास कैमरा कंट्रोल बटन भी दिया गया है, जिससे आप बेहतरीन फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं।

