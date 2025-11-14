स्मार्टफोन के स्लो चार्जिंग से हैं परेशान, तेजी से चार्ज करने के लिए आजमाएं ये आसान तरीके

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन एक जरूरी डिवाइस बन गया है, जिसके बिना एक दिन भी मुश्किल लगता है। आज हमारे सभी काम स्मार्टफोन के बिना लगभग नामुमकिन हैं। ऐसे में फोन का जल्दी से चार्ज होना जरूरी हो जाता है। कई बार देखने में आता है कि स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने के बाद भी धीरे-धीरे चार्ज होता है। कई बार यह फोन के हीट होने और बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स के कारण भी होता है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रहे हैं, जिससे स्मार्टफोन जल्दी-जल्दी फोन चार्ज हो जाए।

ऑरिजनल चार्जर और केबल फोन को फास्ट चार्ज करने के लिए हमेशा ऑरिजनल चार्जर और केबल का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही यह भी चेक करें कि आपको फोन कितने वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। उसी के मुताबिक चार्जर और केबल चुनें। कोशिश करें कि जिस ब्रांड का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसी ब्रांड के कॉम्पेटिबल चार्जर यूज करें। सस्ते या थर्ड पार्टी चार्जर के इस्तेमाल से फोन की चार्जिंग स्लो हो सकती है।

चार्जिंग के दौरान आइडल मोड में रखें फोन अगर आपको फोन तेजी से चार्ज करना है तो फोन का एयरप्लेन मोड ऑन करें। स्मार्टफोन के चालू रहने पर सिग्नल, Wi-Fi, ब्लूटूथ और GPS के ऑन रहने पर बैटरी तेजी से खर्च होने लगती है। इससे बैकग्राउंड में सिस्टम ऑन रहने से बैटरी खत्म होती रहती है, जिससे चार्जिंग स्लो हो जाती है। इसके साथ ही चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इससे भी फोन की स्लो चार्जिंग होती है। इसके साथ ही बैकग्राउंड में चलने वाली ऐप्स भी बंद करके रख दें।