90% लोग नहीं जानते चार्जर पर लिखे इन शब्दों का मतलब, यहां दूर करें कंफ्यूजन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आजकल मार्केट में कई तरह के चार्जर उपलब्ध हैं। किसी चार्जर पर GaN, PD लिखा होता है तो कुछ पर HyperCharge या Vooc जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया होता है। बहुत से लोगों को अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर किस शब्द का क्या मतलब है। तो आपको बता दें कि ये सब आपके फोन की चार्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अलग-अलग स्मार्टफोन ब्रांड अपनी-अपनी चार्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और इन्हीं में आपके फोन की बैटरी हेल्थ और चार्जिंग स्पीड का राज भी छिपा है। चलिए समझते हैं कि कौन-सी टेक्नोलॉजी क्या करती है और किस फोन के लिए है...

QC चार्जर अगर आपके चार्जर पर QC लिखा है तो इसका मतलब Quick Charge है जो Qualcomm ने 2013 में लॉन्च किया था। इसका मकसद Snapdragon प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन्स फास्ट चार्ज करना है। आज इसका लेटेस्ट वर्जन QC 5.0 है जो 100W तक की चार्जिंग स्पीड तक दे सकता है।

VOOC Charging स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो ने ये टेक्नोलॉजी 2014 में पेश की थी। इसकी खासियत है कि ये कम वोल्टेज और ज्यादा करंट पर फास्ट चार्जिंग कर सकता है, जिससे फोन ज्यादा हीट नहीं होते। आजकल इसके एडवांस वर्जन जैसे SuperVOOC, Warp, Dart के नाम से आ गए हैं।

HyperCharge ह्यपरचार्ज Xiaomi की ये टेक्नोलॉजी 120W तक की स्पीड से चार्जिंग दे सकती है और फोन को सिर्फ 15 मिनट में भी फुल चार्ज कर सकती है। इसमें हीट मैनेजमेंट और बैटरी प्रोटेक्शन सिस्टम भी देखने को मिलता है जो इसे और भी ज्यादा खास बना देता है।

PD चार्जर इसे 2017 में USB-IF ने बनाया था जो ये एक कॉमन चार्जिंग स्टैंडर्ड है। इसका फायदा ये है कि इससे स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि लैपटॉप, टैबलेट और यहां तक की कैमरा तक चार्ज किए जा सकते हैं जो इसे काफी ज्यादा खास बना देता है।