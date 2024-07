दुनिया के सबसे पावरफुल AI को तैयार कर रहे हैं Elon Musk, 1 लाख चिप्स पर करेगा काम

यह भी पढ़ें - Union Budget App: बजट स्पीच से लेकर हाइलाइट्स तक, सरकार के इस ऐप में मिलेंगी सारी जानकारियां

Nice work by @xAI team, @X team, @Nvidia & supporting companies getting Memphis Supercluster training started at ~4:20am local time.



With 100k liquid-cooled H100s on a single RDMA fabric, it’s the most powerful AI training cluster in the world!