Elon Musk vs Mark Zuckerberg: एलन मस्क ने फिर दी जुकरबर्ग को फाइट की चुनौती, मिला मजेदार जवाब

इस वीडियो के बाद फिर से मस्क और जुकरबर्ग के बीच फाइट की खबरें सामने आने लगी है। हालांकि, यह वीडियो कब का है अभी यह बात सामने नहीं आई है।

BREAKING: Elon Musk of Tesla, $TSLA, has said he’d fight Meta, $META, CEO Mark Zuckerberg “any place, any time, any rules” pic.twitter.com/bnOvPrkxFb