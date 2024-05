Elon Musk ने WhatsApp पर डेटा चोरी का लगाया आरोप, अब वॉट्सऐप हेड Will Cathcart ने सामने आकर बयां की सच्चाई

हम यूजर की सिक्योरिटी को हल्के में नहीं लेते, यही वजह है कि हम यूजर के मैसेज को एंड-टू-एंड एनक्रिप्ट रखते हैं। इन मैसेज को रोज रात को हमें नहीं भेजा जाता है।

Many have said this already, but worth repeating: this is not correct.

We take security seriously and that's why we end-to-end encrypt your messages. They don't get sent to us every night or exported to us.

If you do want to backup your messages, you can use your cloud provider… https://t.co/YkI2UEuLUJ— Will Cathcart (@wcathcart) May 27, 2024