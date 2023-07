नए स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी के लिए ट्राई से संपर्क करेगा DoT, इस सप्ताह बन सकती है बात

DoT द्वारा चालू वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में नीलामी आयोजित करने की उम्मीद है। बता दें DoT 37 गीगाहर्ट्ज बैंड और टेलीकॉम लाइसेंस की रेडियो तरंगों की नीलामी के लिए कुछ दिनों में ट्राई को संदर्भ भेजेगा जिसका नवीनीकरण 2024 में होना है। सरकार ने 10 बैंड में स्पेक्ट्रम की पेशकश की थी लेकिन 600 मेगाहर्ट्ज 800 में एयरवेव्स के लिए कोई बोली नहीं मिली। (फोटो-जागरण)

DoT to approach Trai for auction of new spectrum bands this week

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि दूरसंचार विभाग 2024 में समाप्त होने वाले परमिट वाले स्पेक्ट्रम बैंड के साथ-साथ रेडियो वेब के एक सेट की नीलामी के लिए इस सप्ताह सेक्टर नियामक ट्राई से संपर्क कर सकता है। सूत्र ने कहा कि DoT द्वारा चालू वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में नीलामी आयोजित करने की उम्मीद है। बता दें, DoT 37 गीगाहर्ट्ज बैंड और टेलीकॉम लाइसेंस की रेडियो तरंगों की नीलामी के लिए कुछ दिनों में ट्राई को संदर्भ भेजेगा, जिसका नवीनीकरण 2024 में होना है। उपग्रह संचार स्पेक्ट्रम के लिए TRAI जल्द देगा आदेश संदर्भ में 600 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के साथ-साथ वह आवृत्ति भी शामिल होने की संभावना है जो 2022 में हुई नीलामी में नहीं बिकी थी। सरकार ने 10 बैंड में स्पेक्ट्रम की पेशकश की थी, लेकिन 600 मेगाहर्ट्ज, 800 में एयरवेव्स के लिए कोई बोली नहीं मिली। लगभग दो-तिहाई बोलियां 5G बैंड (3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज) के लिए थीं, जबकि एक चौथाई से अधिक मांग 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में आई - एक बैंड जो पिछली दो नीलामी (2016 और 2016) में बिना बिका था। मार्च तिमाही में होगी स्पेक्ट्रम नीलामी दूरसंचार विभाग को उम्मीद है कि ट्राई जल्द ही उपग्रह संचार स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी दिशानिर्देशों की सिफारिश करेगा ताकि इसे मार्च तिमाही के लिए नियोजित नीलामी में शामिल किया जा सके। हालांकि, केवल सेटेलाइट कम्युनिकेशन ने नीलामी का रास्ता अपनाने के बजाय प्रशासनिक रूप से स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग की है। सूत्र के अनुसार, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के कुछ लाइसेंस 2024 में समाप्त होने वाले हैं और इन परमिटों के माध्यम से रखे गए स्पेक्ट्रम को भी मार्च तिमाही में नीलामी के लिए रखा जाएगा। सूत्र ने कहा है कि अगर ट्राई की सिफारिश जनवरी तक मिल जाती है तो DoT नीलामी कर सकेगा।

Edited By: Anand Pandey