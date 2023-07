अब मेट्रो स्टेशन की भीड़-भाड़ की नहीं होगी टेंशन, Delhi Metro की ये सुविधा मजेदार बना देगी आपकी यात्रा

अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं और रोज की लंबी लाइन और भीड़-भाड़ से परेशान रहते हैं। ऐसे में आपकी समस्या का समाधान देने के लिए दिल्ली मेट्रो ने अपने यात्रियों के लिए DRMC ट्रैवल ऐप पेश किया है जो आपके लिए टिकट बुक करने से लेकर कई काम कर सकते हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DRMC) ने अपने नेटवर्क पर यात्रा के लिए सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बनाने के लिए एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप DRMC ट्रैवल लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए आप केवल क्यूआर कोड से अपनी टिकट बुक कर सकते है। आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। DMRC ट्रैवल ऐप से कैसे खरीदें टिकट? इस नए मोबाइल ऐप से यात्री सीधे अपने स्मार्टफोन से टिकट खरीद सकेंगे। इसके लिए मोबाइल फोन में 'DMRC TRAVEL' ऐप होना जरूरी है। इससे काउंटरों या वेंडिंग मशीनों के माध्यम से टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इससे लाइन में लगने वाला कीमती समय भी बचेगा। DMRC ट्रैवल ऐप में भुगतान विकल्प DMRC ट्रैवल ऐप अलग-अलग भुगतान विकल्पों जैसे UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और वॉलेट का समर्थन करता है। आप पसंदीदा भुगतान विकल्प का चयन कर सकते हैं और ऐप के भीतर ही लेनदेन को आसानी से पूरा कर सकते हैं। प्लेस्टोर पर कब उपलब्ध होगा DMRC ट्रैवल ऐप? यात्री जल्द ही DMRC ट्रैवल ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इससे यूजर्स को मोबाइल क्यूआर टिकटिंग की सुविधा का अनुभव करने की अनुमति मिलेगी। DRMC ट्रैवल ऐप की खासियत DMRC ट्रैवल ऐप में बहुत सारी सुविधाएं और लाभ हैं। ऐप में ट्रैवल प्लानर, किराया कैलकुलेटर, स्टेशन की जानकारी और स्मार्ट कार्ड रिचार्ज जैसी यात्री केंद्रित सुविधाएं हैं। यह इंटरचेंज स्टेशनों सहित मूल से गंतव्य तक मार्ग की जानकारी भी दिखाता है। यात्री लेनदेन इतिहास भी देख सकता है। साथ ही पहले के मूल-गंतव्य और वापसी यात्रा के लिए टिकट दोबारा बुक कर सकता है। DMRC ट्रैवल ऐप का महत्व DRMC ने आधुनिक और यूजर्स के अनुकूल टिकटिंग की सुविधा देकर यात्रियों के समग्र आवागमन अनुभव को बढ़ाने के लिए 'DRMC ट्रैवल' ऐप पेश किया है। यह कदम यात्रियों के आरामदायक आवागमन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की DRMC की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

