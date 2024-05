OpenAI CEO Sam Altman हुए शर्मिंदा, इस गलती की मांग रहे माफी

दरअसल, सैम ऑल्टमैन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक लेटेस्ट पोस्ट जारी किया है। यह पोस्ट कंपनी ने हाई-प्रोफाइल लोगों के रिजाइन करने के बाद सामने आया है।

in regards to recent stuff about how openai handles equity:

we have never clawed back anyone's vested equity, nor will we do that if people do not sign a separation agreement (or don't agree to a non-disparagement agreement). vested equity is vested equity, full stop.

there was…— Sam Altman (@sama) May 18, 2024