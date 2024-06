Mac यूजर्स के लिए खुशखबरी! ChatGPT App मैक यूजर्स के लिए हुआ लॉन्च

हालांकि, आज से यह AI चैटबॉट मैक यूजर्स के लिए डेस्कटॉप सपोर्ट के साथ पेश हो गया है।

चैटजीपीटी मैक ऐप को कंपनी ने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ तैयार किया है। इस इंटरफेस के साथ मैक यूजर्स चैटबॉट से बिना किसी परेशानी के चैट कर सकते हैं।

The ChatGPT desktop app for macOS is now available for all users.

Get faster access to ChatGPT to chat about email, screenshots, and anything on your screen with the Option + Space shortcut: https://t.co/2rEx3PmMqg pic.twitter.com/x9sT8AnjDm— OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024