BSNL लाया धमाकेदार ऑफर, ग्राहकों को फ्री दे रहा 24GB डेटा; कैसे मिलेगा फायदा?

BSNL के इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को 500 रुपये से अधिक का रिचार्ज करवाना होगा। यह ऑफर 24 अक्टूबर तक लागू रहेगा। बीएसएनएनल से सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है।

24 Years of Trust, Service, and Innovation!#BSNL has been #ConnectingIndia for 24 years, and we couldn’t have done it without you. Celebrate this milestone with us and enjoy 24 GB extra data on recharge vouchers over ₹500/-. #BSNLDay #BSNLLegacy #BSNLFoundationDay #BSNL pic.twitter.com/PpnHGe5G3S