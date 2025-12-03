Language
    कोऑपरेटिव कैब सर्विस Bharat Taxi की एप लाइव, Ola, Uber, Rapido को मिलेगी चुनौती; चेक करें फीचर्स

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:46 PM (IST)

    कोऑपरेटिव कैब सर्विस देने के लिए Bharat Taxi एप लॉन्च हो गया है। यह एप Ola, Uber और Rapido को टक्कर देगा। इसमें राइड बुकिंग, पेमेंट और राइड ट्रैकिंग ज ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली और गुजरात के सौराष्ट्र में कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस 'भारत टैक्सी' को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दिया है। यह दुनिया का पहला ड्राइव ओनड टैक्सी सर्विस नेटवर्क होगा। फिलहाल इसका बीटा कंज्यूमर टेस्टिंग शुरू हो गई है। इस नेटवर्क में अब तक 51 हजार ड्राइवर जुड़ चुके हैं। कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस की सीधी टक्कर ओला, उबर और रेपिडो जैसी निजी कैब कंपनियों से है।

    एंड्रॉयड एप हुआ लाइव

    Bharat Taxi एप की दिल्ली और गुजरात में सॉफ्ट लॉन्चिंग हो गई। Google Play Store पर एप उपलब्ध है। जल्द ही इसकी iOS एप भी उपलब्ध हो जाएगी। इस सर्विस के जरिए यूजर्स टू-व्हीलर्स, रिक्शा, टैक्सी और फोर-व्हीलर बुक कर सकते हैं।

    Bharat Taxi App के फीचर्स

    • यूजर फ्रेंडली मोबाइल राइड बुकिंग
    • ट्रांसपेरेंट फेयर सिस्टम और कोऑपरेटिव प्राइसिंग मॉडल
    • व्हीकल ट्रैकिंग और मल्टी-लिंगुअल इंटरफेस
    • 24/7 कस्टमर सपोर्ट और टेक-इनेबल असिस्टेंट
    • ड्राइवर और पैसेंजर की सिक्योर और वेरीफाइड ऑनबोर्डिंग
    • सभी तरह के वाहनों की उपलब्धता
    • एडवांस सेफ्टी फ्रेमवर्क

    सपोर्ट और फंडिंग

    इस टैक्सी सर्विस के लिए केंद्र सरकार ने मल्टी-स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की स्थापना की है। इसमें NCDC, IFFCO, GCMMF, NABARD, NDDB, NEL और कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड जैसी जानी-मानी कोऑपरेटिव ग्रुप शामिल हैं। यह पूरी तरह से कोऑपरेटिव-फंडेड है। इसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। यह एप सिंगल प्लेटफॉर्म पर पैन-इडिया काम करेगी, जो ड्राइवर्स से किसी भी राइड के लिए कमीशन नहीं लेगी और पैसेंजर को सेफ और सस्ता विकल्प ऑफर करेगी।

    ओला-उबर वाले ड्राइवर भी होंगे पार्टनर

    रिपोर्ट्स की मानें तो इस एप में ओला-उबर की तरह इन-एप कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवर भी उपलब्ध होंगे। भारत टैक्सी की नो-कमीशन पॉलिसी ड्राइवर को ज्यादा कमाई के लिए आकर्षित कर सकती है।