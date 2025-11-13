BGMI 4.1 Update: एंड्रॉयड और iPhone में कैसे करें डाउनलोड, देखें अपडेट में क्या-क्या है नया

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। BGMI 4.1 अपडेट भारत में उपलब्ध हो गया है। यह अपडेट कई सारे नई फीचर्स, विंटर सेंट्रिक थीम और गेमप्ले में कई बदलावों के साथ लाया गया है। BGMI 4.0 अपडेट गेम में बड़े बदलाव लेकर आया है। क्राफ्टन ने अपडेट के साथ गेम में कई नए टूल देने के साथ-साथ ग्राफिक्स और स्टोरीलाइन को पहले से और बेहतर किया है। यहां हम आपको बीजीएमआई के नए अपडेट के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

BGMI 4.1 अपडेट फिलहाल सभी यूजर्स के उपलब्ध नहीं है। कंपनी इसे धीरे-धीरे रोलआउट कर रही है। ऐसे में सभी यूजर्स तक अपडेट पहुंचने में कुछ वक्त लग सकता है। BGMI 4.1 Update: कैसे करें इंस्टॉल? Android यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से BGMI 4.1 ऐप को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं।

सबसे पहले फोन में Play Store ओपन करें। Battlegrounds Mobile India सर्च करें।

BGMI 4.1 अपडेट इंस्टॉल करें।

अपडेट इंस्टॉल हो जाने के बाद ऐप को रिस्टार्ट करें। iPhone यूजर्स कैसे करें अपडेट इंस्टॉल? फोन में सबसे पहले App Store ओपन करें।

BGMI ऐप सर्च करें और अपडेट बटन पर टैप करें।

अपडेट हो जाने के बाद ऐप को रिस्टार्ट करें। BGMI 4.1 अपडेट: नए फीचर्स सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे क्राफ्टन का नए अपडेट BGMI 4.1 में विंटर-स्टाइल थीम पेश की गई है, जिसमें यूजर्स को बर्फीले बैकग्राउंड मिलेंगे। इसके साथ ही नई लोकेशन Penguin Town को गेम में शामिल किया गया है। इसके साथ गेम में नए इक्युपमेंट शामिल किए हैं, जो बर्फ में बैटल के दौरान प्लेयर्स के काम आएंगे।