ये हैं 10 हजार तक की बजट में आने वाले 5 बेस्ट स्मार्टफोन, बड़ी बैटरी के साथ मिलता है धांसू कैमरा

ये हैं 10 हजार तक की बजट में आने वाले 5 बेस्ट स्मार्टफोन, बड़ी बैटरी के साथ मिलता है धांसू कैमरा

Best Smartphone under 10000 in India क्या आप 10000 रुपये से कम कीमत वाले बेस्ट फोन की तलाश में हैं? तो आप सही जगह हैं। इस लेख में हम जून 2023 तक भारत में 10000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन को लिस्ट किया है। हमारी इस लिस्ट में Samsung से लेकर Nokia तक के स्मार्टफोन शामिल हैं। (फाइल फोटो-जागरण)