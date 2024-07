Apple Watch For Your Kids भारत में लॉन्च, घर से बाहर बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करेगा वॉच फीचर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल ने अपने भारतीय ग्राहकों के लिए Apple Watch For Your Kids फीचर पेश कर दिया है। एपल वॉच का यह खास फीचर Apple Watch SE, Apple Watch 4 और बाद के मॉडल के लिए काम करेगा। एपल का यह फीचर पैरेंट्स को उनके बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखने में काम आएगा। एपल वॉच फॉर योअर किड्स (Apple Watch For Your Kids) फीचर क्या है, कैसे काम करेगा, इस आर्टिकल में इन सभी बातों का जवाब दे रहे हैं-

Apple Watch For Your Kids क्या है?

Apple Watch For Your Kids बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक खास फीचर है, जो अब भारत में भी उपलब्ध हो चुका है। यह फीचर एपल वॉच के साथ काम करेगा-