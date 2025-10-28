Apple ने पहली बार हासिल किया ये माइलस्टोन, नए iPhone की जबरदस्त डिमांड से मिली कामयाबी
Apple ने मंगलवार को 4 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट वैल्यू का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। ये माइलस्टोन हासिल करने वाली तीसरी बिग टेक कंपनी बन गई है। नई iPhone 17 सीरीज और iPhone Air की जबरदस्त डिमांड ने कंपनी के शेयरों को ऊपर पहुंचाया है। हालांकि Apple की AI रणनीति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, लेकिन iPhone की बिक्री ने सभी संदेह मिटा दिए हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने मंगलवार को पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट वैल्यू को पार किया। ये तीसरी बिग टेक कंपनी बन गई है जिसने ये माइलस्टोन हासिल किया है। इसके पीछे वजह रही है नए iPhone मॉडल्स की जबरदस्त डिमांड, जिसने कंपनी की AI रेस में स्लो प्रोग्रेस को लेकर उठी चिंताओं को दूर कर दिया है।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, Apple के शेयर 9 सितंबर को नए लॉन्च के बाद से करीब 13% बढ़ चुके हैं। ये इस साल पहली बार हुआ है जब कंपनी के स्टॉक्स पॉजिटिव जोन में पहुंचे हैं।
नॉर्थलाइट एसेट मैनेजमेंट के CIO क्रिस जैकेरेली ने कहा, 'iPhone Apple के प्रॉफिट और रेवेन्यू का आधे से ज्यादा हिस्सा देता है। जितने ज्यादा iPhones लोगों के हाथों में होंगे, उतना ही कंपनी अपने ईकोसिस्टम को मजबूत करेगी।'
इस साल की शुरुआत में Apple के शेयरों पर दबाव था क्योंकि चीन में कड़ी प्रतिस्पर्धा और अमेरिका के टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं थीं। चीन और भारत जैसे एशियाई देशों में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग हब पर हाई टैक्स को लेकर निवेशक चिंतित थे।
लेकिन नए iPhone 17 लाइनअप और iPhone Air ने लॉन्च के पहले कुछ हफ्तों में ही बीजिंग से लेकर मॉस्को तक ग्राहकों को आकर्षित कर लिया। कंपनी ने टैरिफ की ऊंची लागत को खुद झेल लिया।
एनालिस्ट्स का कहना है कि iPhone Air का स्लिम डिजाइन Samsung जैसे प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर दे सकता है। Counterpoint की रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 17 की शुरुआती बिक्री अमेरिका और चीन में इसके पिछले मॉडल से 14% बेहतर रही।
ब्रोकरेज Evercore ISI को उम्मीद है कि Apple की नए iPhones की मजबूत डिमांड कंपनी को सितंबर तिमाही के मार्केट अनुमान से ऊपर ले जाएगी और दिसंबर तिमाही के लिए पॉजिटिव फोरकास्ट जारी करेगी।
Apple, Nvidia और Microsoft के बाद 4 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू हासिल करने वाली तीसरी कंपनी है। फिलहाल, Nvidia 4.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ टॉप पर है।
Apple का सतर्क AI अप्रोच निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि कंपनी के कई सीनियर AI एग्जीक्यूटिव Meta में जा चुके हैं।
कंपनी ने अपनी Apple Intelligence सूट और ChatGPT इंटिग्रेशन को लॉन्च करने में देरी की है, जबकि Siri का AI अपडेट अब अगले साल आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple ने Alphabet के Gemini AI, Anthropic और OpenAI के साथ कई टाई-अप्स पर भी विचार किया है।
ज़ैकेरेली ने कहा, 'AI स्ट्रेटजी की कमी कंपनी के स्टॉक पर दबाव डाल रही है। अगर Apple AI को ऐसे तरीके से पेश करे जिससे यूजर्स और मार्केट दोनों एक्साइट हों, तो ये पूरी तरह अलग कंपनी साबित हो सकती है।'
Apple ने अप्रैल-जून तिमाही में शानदार रिजल्ट्स दर्ज किए, जिसमें सभी प्रमुख सेगमेंट्स में डबल-डिजिट ग्रोथ रही। अब कंपनी 30 अक्टूबर को अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश करेगी।
LSEG डेटा के मुताबिक, Apple के शेयर अगले 12 महीनों की अनुमानित कमाई के 33.2 गुना पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि Nasdaq 100 का ये अनुपात 27.42 है। इस साल अब तक Apple के शेयर 7% बढ़े हैं, जबकि Nasdaq इंडेक्स करीब 22% की उछाल पर है।
