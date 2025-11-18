पसंद नहीं है Apple की Siri? जल्द हो सकता है ये बड़ा बदलाव, साइड बटन में मिलेगी खास सुविधा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त में AI वॉयस असिस्टेंट्स जैसे गूगल का Gemini और OpenAI का ChatGPT काफी ज्यादा फास्ट और एडवांस हो गया है, लेकिन Apple का Siri इस दौड़ में अभी भी काफी पीछे दिखाई दे रहा है। इसी बीच एप्पल अब iPhone यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। जी हां, कंपनी जल्द ही यूजर्स को एक खास सुविधा देने की तैयारी कर रही है।

नए iOS अपडेट में मिला कमाल का फीचर दरअसल एप्पल ने अपने डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन में कंफर्म किया है कि iPhone यूजर्स जल्द ही Siri की जगह थर्ड-पार्टी वॉयस असिस्टेंट यूज कर पाएंगे। यूजर्स iPhone के साइड बटन का इस्तेमाल करके सीधे किसी भी थर्ड-पार्टी वॉयस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकेंगे। हालांकि ये सुविधा डेवलपर्स के ऐप अपडेट करने पर ही सही से काम करेगी।

इन यूजर्स को मिला फीचर फिलहाल ये फीचर दुनिया के बाकी देशों के लिए पेश नहीं किया गया है बल्कि कंपनी ने साफ किया है कि ये ऑप्शन केवल जापान के यूजर्स को मिलेगा। इसके लिए यूजर्स का Apple Account रीजन जापान पर सेट होना जरूरी है और डिवाइस भी जापान में ही होना जरूरी है।

रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि Apple ने ये कदम जापान की Mobile Software Competition Act Guidelines के तहत लिया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंपनी ये बदलाव स्थानीय नियमों का पालन करने के लिए कर रही है। ये किसी ग्लोबल पॉलिसी बदलाव के तौर पर नहीं है।