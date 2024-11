बिना पैसा खर्च किए ठीक होगा iPhone का कैमरा, Apple इन यूजर्स को दे रहा फ्री सर्विस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने आईफोन यूजर्स के रियर कैमरा में आ रही परेशानी को फ्री में ठीक करने की बात कही है। कंपनी iPhone 14 Plus यूजर्स के लिए एक सर्विस प्रोग्राम लेकर आई है। जिसके तहत फ्री में कैमरा को रिपेयर किया जाएगा और जो यूजर्स इस परेशानी को ठीक करवाने के लिए पहले पेमेंट कर चुके हैं, उन्हें रिफंड मिलेगा। रियर कैमरा में यह परेशानी आईफोन 14 प्लस के कुछ मॉडल्स में देखने को मिली है। किन iPhone यूजर्स को होगा फायदा

जिन आईफोन 14 प्लस यूनिट का प्रोडक्शन अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच हुआ है। उन्हें ही इस सर्विस का फायदा मिलेगा। कंपनी ने घोषणा की है कि प्रभावित डिवाइस बिना किसी खर्च के ऑथराइज्ड एपल सर्विस प्रोवाइडर से इस परेशानी को ठीक करवा पाएंगे। इस परेशानी के बारे में पता करने के लिए एपल ने तरीका भी बताया है।ग्राहक कंपनी को अपना सीरियल नंबर देकर वेरिफाई कर सकते हैं कि उनका हैंडसेट प्रभावित है या नहीं। जिन यूजर्स ने iPhone 14 Plus पर रियर कैमरे की मरम्मत के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है, वे रिफंड के लिए भी Apple से संपर्क कर सकते हैं।

क्या है एपल का सर्विस प्रोग्राम

कंपनी के सपोर्ट पेज पर दी गई जानकारी के मुताबिक, iPhone 14 Plus यूनिट्स का 'बहुत छोटा प्रतिशत' रियर कैमरा में आ रही परेशानियों का सामना कर रहा है। Apple के अनुसार 10 अप्रैल 2023 और 28 अप्रैल 2024 के बीच निर्मित iPhone 14 Plus यूनिट इससे प्रभावित हो सकती हैं। iPhone 14 Plus यूजर्स कंपनी के सपोर्ट पेज पर अपना सीरियल नंबर दर्ज करके पता कर सकते हैं कि उनका आईफोन इस परेशानी का सामना कर रहा या नहीं।