Apple ने iOS 18.2 का पब्लिक बीटा रिलीज किया, iPhone यूजर्स को मिले नए AI फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने आईफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 18.2 का पब्लिक बीटा रिलीज कर दिया है। कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही iOS 18.1 को कुछ दिनों पहले ही रोल आउट किया है। ये अपडेट आईफोन के लिए एआई आधारित एपल इंटेलिजेंस फीचर्स के साथ रिलीज किए जा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के साथ iPhone 15 Pro और iPhone 16 को एपल के एआई फीचर्स का पहला सेट मिल चुका है। अब एआई फीचर का दूसरा सेट अपकमिंग iOS 18.2 के साथ मिलेगा।

iOS 18.2 के स्टेबल अपडेट से पहले कंपनी ने पब्लिक बीटा रिलीज किया है। Apple Intelligence फीचर्स फिलहाल यूएस इंग्लिश यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं। उम्मीद है कि iOS 18.2 के साथ Apple Intelligence के फीचर यूके, आयरलेंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में रिलीज किए जा सकते हैं। iPhone यूजर्स को मिलेंगे नए एआई फीचर्स iOS 18.2 के साथ iPhone 15 Pro और iPhone 16 सीरीज यूजर्स को Apple Intelligence फीचर्स मिलेंगे, जिनमें Genmoji फीचर भी मिलेगा। इस फीचर की मदद से यूजर कस्टम इमोजी तैयार कर पाएंगे। इसके साथ ही Image Playground की मदद से यूजर्स कार्टून जैसी इमेज तैयार कर पाएंगे।

iOS 18.2 कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें

सबसे पहले आपको अपने आईफोन में Settings ऐप ओपन करनी है।

स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जनरल में टैप करना है।

इसके बाद आपको Software Update पर क्लिक करना है।

यहां आपको iOS 18.2 Public Beta को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा।

पब्लिक बीटा इंस्टॉल करने से पहले आपको मौजूदा आईओएस सेटअप का बैकअप लेना जरूरी है। संभव हो तो पब्लिक बीटा अपने सेकेंडरी डिवाइस में ही इंस्टॉल करें। बैकअप होगा तो आप आसानी से बिना डेटा लॉस किए iOS 18.1 में रिवर्ट कर पाएंगे। एक बार एपल की बीटा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म में इनरोल होने के बाद आप आईफोन में iOS 18.2 पब्लिक बीटा इंस्टॉल कर पाएंगे।iOS 18.2 का स्टेबल वर्जन को लेकर बताया जा रहा है कि यह अगले महीने तक रिलीज किया जा सकता है। यहां हम आपको उन एपल आईफोन की लिस्ट शेयर कर रहे हैं जिन्हें लेटेस्ट iOS वर्जन का अपडेट मिलना है। iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR and iPhone SE (सेकेंड जेनरेशन और उससे ऊपर के डिवाइस)।