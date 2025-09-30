Apple iOS 26.0.1 अपडेट: ब्लूटूथ, कैमरा और वाई-फाई कनेक्विटी में आ रही प्रोब्लम को किया फिक्स

Apple ने आईफोन्स के लिए iOS 26.0.1 अपडेट जारी किया है जो iPhone 17 सीरीज और iPhone Air के ब्लूटूथ वाई-फाई और सेलुलर कनेक्टिविटी से संबंधित समस्याओं को ठीक करता है। इसके अतिरिक्त यह अपडेट कैमरा रिजल्ट में सुधार करता है। कंपनी इस अपडेट को धीरे-धीरे रोल आउट कर रही है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने आईफोन्स के लिए iOS 26.0.1 अपडेट रिलीज किया है। यह कोई मेजर अपडेट नहीं है। बल्कि कंपनी ने इसमें अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 26 में मौजूद कुछ बग्स और ग्लिच को फिक्स किया है। एपल ने बताया है कि iOS 26.0.1 में कंपनी ने iPhone 17 सीरीज और iPhone Air के ब्लूटूथ और वाई-फाई डिस्कनेक्शन इश्यू को सॉल्व किया है। इसके साथ ही सेल्यूलर नेटवर्क को लेकर यूजर्स को आ रही दिक्कत को भी फिक्स किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

iOS 26.0.1 Update में क्या है नया? Apple ने अपने रिलीज नोट में बताया है कि iOS 26.0.1 और iPadOS 26.0.1 अपडेट में कंपनी ने आईफोन 17 सीरीज और आईफोन एयर में ब्लूटूथ और वाई-फाई कनेक्टिविटी के इश्यू को सॉल्व किया है। इसके साथ ही सेल्युलर कनेक्विटी में रही प्रोब्लम को सॉल्व किया है।

नेटवर्क इश्यू के साथ-साथ कंपनी ने फोटो रिजल्ट के इश्यू को भी फिक्स किया है। कस्टम टिंट एड करने पर ऐप आइकन ब्लैंक दिख रहे थे, जिसे भी फिक्स किया गया है। इसके साथ ही कुछ यूजर्स केलिए वॉइसओवर फीचर डिसेबल हो गया था, जिसे भी ठीक कर दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने फ्लोटिंग की-बोर्ड में आ रही प्रोब्लम को सॉल्व किया है।

एपल iOS 26.0.1 अपडेट की धीरे-धीरे रोल आउट कर रही है। फिलहाल इसे iPhone 17 सीरीज के लिए उपलब्ध करवाया गया है। कंपनी आने वाले दिनों में दूसरे मॉडल्स के लिए अपडेट रिलीज करेगी। बता दें कि आईओएस 26 में iPhone 11 और उससे ऊपर के सभी मॉडल के लिए रिलीज किया गया है।