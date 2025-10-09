iPhone Air से भी पतला होगा फोल्डेबल iPhone? डुअल 48MP कैमरा समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स
एपल जल्द ही फोल्डेबल iPhone लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह टाइटेनियम और एल्यूमीनियम के मिक्सचर से बने चेसिस के साथ आ सकता है। इसमें 5.5 इंच का एक्सटर्नल और 7.8 इंच का इंटरनल डिस्प्ले हो सकता है। iPhone Fold में A20 Pro चिपसेट और डुअल 48MP कैमरा मिलने की संभावना है। यह iPhone 18 सीरीज के साथ 2026 में लॉन्च हो सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल ने पिछले महीने अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च की थी। अब हालिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि Apple अब कथित तौर पर अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि यह डिवाइस कुछ समय से बार-बार सामने आ रहा है, लेकिन कई रिपोर्ट्स से संकेत मिले हैं कि Apple ने अपने Apple iPhone Fold पर काम करना शुरू कर दिया है।
एनालिस्ट जेफ पु के ने अपने एक लेटेस्ट अपडेट में बताया है कि यह डिवाइस टाइटेनियम और एल्यूमीनियम के मिक्सचर से बने नए डिजाइन वाले चेसिस के साथ पेश किया जा सकता है। इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किए गए एक नोट में पु ने ऐसा दावा किया कि Apple अपने प्रीमियम लाइनअप में टाइटेनियम इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें फोल्डेबल iPhone और 2026 में iPhone Air मॉडल भी शामिल हो सकता है। Apple का ये पहला फोल्डेबल iPhone, iPhone Air से भी पतला हो सकता है।
डिजाइन को लेकर दो अलग-अलग दावे
बता दें कि इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं जिसमें ऐसा दावा किया गया था कि एपल जल्द ही दो धातुओं के मिक्सचर से बने नए डिजाइन वाले चेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि, पु टाइटेनियम-एल्यूमीनियम मिक्सचर होने की बात कर रहे हैं, जबकि पॉपुलर एनालिस्ट मिंग-ची कुओ ने पहले थोड़ी अलग टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील के मिक्सचर से बने नए डिजाइन होने की बात कही थी।
कुओ के अनुसार Apple के फोल्डेबल मॉडल में स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम से बना एक हिंज होगा और इसके कुछ हिस्सों में Durability और वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए लिक्विडमेटल का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोल्डेबल iPhone अगले साल iPhone 18 सीरीज क साथ सितंबर 2026 में लॉन्च हो सकता है।
iPhone Fold के स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एपल के इस iPhone Fold में 5.5 इंच का एक्सटर्नल डिस्प्ले और 7.8 इंच का इंस्टरनल OLED डिस्प्ले मिल सकता है। इसमें प्रोमोशन सपोर्ट भी मिल सकता है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में A20 Pro चिपसेट मिल सकता है। फोल्डिंग फॉर्म फैक्टर होने के बाद भी इस फोन में आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिल सकता है। डिवाइस में डुअल 48MP कैमरा मिल सकता है।
