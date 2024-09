Apple iPhone 16 लाइनअप को आज से बुक कर पाएंगे यूजर्स, जानें कीमत, सेल डेट और प्री-ऑर्डर डिटेल्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने अपनी लेटेस्ट iPhone 16 सीरीज के चार मॉडल- iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max लॉन्च किए हैं। एपल के सभी नए iPhone मॉडल्स को कई नए फीचर के साथ लॉन्च किया है। इन फीचर्स में कैमरा कंट्रोल बटन और Apple Intelligence फीचर शामिल हैं। iPhone 16 को 48MP फ्यूजन कैमरा और लेटेस्ट A18 चिपसेट के साथ पेश किया गया है।

iPhone 16 सीरीज की कीमत

मॉडल शुरुआती कीमत प्री-ऑर्डर डेट सेल डेट iPhone 16 79,990 रुपये 13 सितंबर 20 सितंबर iPhone 16 Plus 89,990 रुपये 13 सितंबर 20 सितंबर iPhone 16 Pro 1,19,900 रुपये 13 सितंबर 20 सितंबर iPhone 16 Pro Max 1,44,900 रुपये 13 सितंबर 20 सितंबर

iPhone 16 और iPhone 16 Plus को एपल ने पुराने मॉडल iPhone 15 और iPhone 15 Plus की कीमत में लॉन्च किया है। iPhone 16 को 79,990 रुपये और iPhone 16 Plus को 89,990 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया है।