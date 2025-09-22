Apple का Foldable iPhone कैसा होगा? डिजाइन से लेकर जानें कैसे होंगे फीचर्स

एपल जल्द ही मुड़ने वाला iPhone लॉन्च कर सकता है जो iPhone 18 सीरीज के साथ आ सकता है। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के अनुसार यह दो टाइटेनियम iPhone Airs को जोड़ने जैसा होगा जिससे पतला और स्लीक डिजाइन मिलेगा। इसमें iPhone Air जैसा टाइटेनियम फ्रेम और स्टेनलेस स्टील का हिंज होगा। इसकी कीमत 2000 डॉलर या उससे ज्यादा हो सकती है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल ने हाल ही में अपनी नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की है जिसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि अब एप्पल जल्द ही मुड़ने वाला यानी Foldable iPhone भी लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो Apple अगले साल iPhone 18 सीरीज के साथ इस डिवाइस को पेश कर सकता है।

हालिया रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने बताया है कि Apple का फोल्डेबल iPhone ऐसा लग सकता है जैसे दो टाइटेनियम iPhone Airs को एक साथ जोड़ दिया हो। इससे Apple को एक पतला, स्लीक फोल्डेबल डिजाइन मिल सकता है। यह डिवाइस न सिर्फ ड्यूरेबिलिटी में बेहतर होगा बल्कि प्रीमियम फील भी देगा।

मिलेगा टाइटेनियम फ्रेम सैमसंग समेत कुछ स्मार्टफोन ब्रांड अब इस सेगमेंट में काफी बेहतर हो गए हैं ऐसे में एपल फैंस को थोड़ा डर है कि ये डिवाइस डेली लाइफ में कैसा परफॉर्म करेगा। Apple के फोल्डेबल डिवाइस में iPhone Air जैसा टाइटेनियम फ्रेम और स्टेनलेस स्टील के कॉम्बिनेशन से डिवाइस का हिंज बनाया जा सकता है। इससे फोन को बेहतर मजबूती मिलेगी।

फोल्डेबल iPhone की संभावित कीमत रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि फोल्डेबल iPhone की कीमत 2,000 डॉलर या उससे ज्यादा भी हो सकती है, जिससे यह Apple का अब तक का सबसे महंगा डिवाइस भी बन जाएगा।