Android 14 में यूजर्स को मिलेगा ये जबरदस्त फीचर, सैटेलाइट से भेज पाएंगे SMS

Android 14 SMS via Satellite Feature एंड्रॉइड यूजर्स को जल्द ही एंड्रॉइड 14 के साथ सैटेलाइट एसएमएस का सपोर्ट मिलेगा। रिपोर्ट की माने तो सेटेलाइट फीचर पिक्सल और गैलेक्सी फोन सैटेलाइट के माध्यम से एसएमएस का सपोर्ट करने वाले पहले एंड्रॉइड मॉडल में से एक होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एसएमएस सैटेलाइट को एंड्रॉइड में जोड़ा जाएगा और इसके लिए उपयुक्त हार्डवेयर की जरूरत होगी।

Android 14 may soon bring SMS via satellite feature

