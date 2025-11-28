Amazon Black Friday Sale: बजट 12 हजार हो या 30 हजार, ढेरों फोन्स पर मिल रही छूट; देखें लिस्ट

Language
    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    Amazon Black Friday Sale 2025 भारत में शुरू हो गई है। इस सेल में कई स्मार्टफोन्स पर बड़ी छूट मिल रही है। अगर आप नया iQOO स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हर बजट में अच्छे ऑप्शन्स मिल रहे हैं। एक्सचेंज ऑफर, बैंक डिस्काउंट, EMI ऑप्शन और कूपन बेनिफिट्स भी उपलब्ध हैं।

    Amazon Black Friday Sale में ढेरों फोन्स पर डील्स और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon Black Friday Sale 2025 भारत में शुरू हो गई है। इस सेल में कई स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। अगर आप नया iQOO स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो इस ऑनगोइंग सेल में हर प्राइस सेगमेंट में कई ऑप्शन्स मिल रहे हैं। आप अपने पुराने स्मार्टफोन्स को एक्सचेंज करके और भी ज्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं। फाइनल डिस्काउंट पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर डिपेंड करेगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट ने कुछ लेंडर्स के साथ मिलकर उनके कार्ड पर 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी ऑफर किया है।

    Amazon Black Friday Sale 2025 डिटेल

    Amazon की ब्लैक फ्राइडे सेल 2025 में स्मार्टफोन्स पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें iQOO Z सीरीज और iQOO Neo सीरीज मॉडल भी शामिल हैं। इन हैंडसेट्स पर स्पेशल प्राइस कट्स दिए गए हैं। कंपनी का बजट मॉडल iQOO Z10x फिलहाल 12,999 रुपये में मिल रहा है, जिसकी लिस्टेड प्राइस 17,499 रुपये है। इसी तरह iQOO Neo 10 5G 30,999 रुपये में सेल में उपलब्ध है, जबकि इसकी पुरानी कीमत 36,999 रुपये थी।

    Amazon, Axis Bank, HDFC Bank और Bank of Baroda कार्ड होल्डर्स को 10 परसेंट तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है। शॉपर्स EMI प्लान और कूपन डिस्काउंट भी पा सकते हैं। Amazon Pay यूजर्स को स्पेशल डील्स मिल रही हैं, जबकि Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड यूजर्स को खरीदारी पर पांच परसेंट तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। शॉपर्स प्रोडक्ट डिस्कवरी और पर्सनलाइज्ड रिकमेन्डेशन के लिए Amazon के AI-पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट Rufus का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायर्स अपने पुराने स्मार्टफोन्स को एक्सचेंज करके एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ये ऑफर लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।

    यहां हमने Amazon ब्लैक फ्राइडे सेल 2025 में उपलब्ध iQOO स्मार्टफोन्स पर मिल रही डील्स को हाइलाइट किया है। आप OnePlus और Samsung जैसे स्मार्टफोन्स की डील्स भी जाकर साइट पर चेक कर सकते हैं।

    प्रोडक्ट नेम प्राइस  सेल प्राइस
    iQOO Z10x 17,499 रुपये 12,999 रुपये
    iQOO Z10R 23,499 रुपये 17,999 रुपये
    iQOO Neo 10R 31,999 रुपये 23,999 रुपये
    iQOO Z10 5G 13,999 रुपये 10,749 रुपये
    iQOO Z10 Lite 5G 25,999 रुपये 18,999 रुपये
    iQOO Neo 10 5G 36,999 रुपये 30,999 रुपये

